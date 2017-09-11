رسميا.. تحويل هوية زائر لليمنيين إلى إقامة نظامية

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(شبكة الطيف ) متابعات :

تبدأ المديرية العامة للجوازات السعودية اعتباراً من تاريخ 2017/09/16 تنفيذ التوجيهات بتحويل هوية زائر للأشقاء اليمنيين إلى إقامة نظامية تنفيذا للأمر الملكي لتصحيح أوضاع المقيمين في المملكة بتحويل بطاقة زائر إلى إقامة عمل ، وذلك امتدادا للدعم المستمر والمواقف الأخوية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق وفق الضوابط التالية :

أن يحمل المستفيد جواز سفر يمني وهوية زائر سارية المفعول.

استكمال إجراءات خدمة (إشعار أهلية عمل) للتعاقد بين الزائر اليمني وصاحب العمل (الأفراد، المؤسسات، الشركات) وفق الضوابط المعمول بها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، كما يمكن للأفراد الدخول على نظام مساند للحصول على الخدمة بضوابطها.

تقرير طبي آلي من المستشفيات والمراكز الطبية.

تأمين طبي للعمالة التابعة للشركات أو المؤسسات.

سداد رسوم الاستقدام.

سداد رسوم إصدار هوية مقيم.

وبيّنت الجوازات أن الفئات غير المستفيدة من الأمر السامي الكريم هم:

التابعون لحاملي هوية زائر.

من كان دخوله للمملكة بطريقة نظامية وحصل على هوية زائر.

عين اليوم