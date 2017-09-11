إيقاف جمال خاشقجي عن الكتابة في “الحياة”.. وهذه قصته

شاركها

tweet



(شبكة الطيف ) متابعات :

وجّه الأمير خالد بن سلطان بإيقاف الكاتب جمال خاشقجي عن الكتابة في صحيفة الحياة.

وقال رئيس تحرير صحيفة الحياة سعود الريس لـ”عين اليوم” إنه بتوصيات من نائب الناشر للصحيفة الأمير فهد بن خالد بن سلطان وجّه الناشر الأمير خالد بن سلطان بإيقاف خاشقجي عن الكتابة في الصحيفة.

وقال خاشقجي على حسابه في تويتر “لن أتوقف عن الكتابة، مرحلة مؤقتة وسأعود للكتابة في الحياة فهي بيتي ، أشكرهم وأقدر الظرف الذي اضطرهم لذلك”.

وكان قد بدء خاشقجي مسيرته الصحافية كمراسل لصحيفة سعودي جازيت، ثم أصبح مراسلا لعدد من الصحف العربية اليومية والأسبوعية في الفترة الممتدة من 1987 إلى , 1990 حيث قام خلال تلك الفترة بتغطية الأحداث في أفغانستان والجزائر والكويت والسودان والشرق الأوسط من العام 1991 حتى العام 1999 عُيّن في منصب نائب رئيس تحرير صحيفة آراب نيوز من 1999 إلى 2003, بعد ذلك تولى منصب رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية عام 2004 وشغل هذا المنصب لمدة (52) يوم فقط إذ أنّه أُقيل من هذا المنصب.

وتولّى خاشقجي إدارة ورئاسة تحرير قناة العرب الإخبارية التي يملكها الأمير الوليد بن طلال والتي لم يدوم بثها لأكثر من 24 ساعة بسبب عدم التزام القائمين على المحطة، بحيادية المواقف الإعلامية وعدم المساس بكل ما يؤثر سلبا على روح الوحدة الخليجية وتوجهاتها.

وتعرض الكاتب والمحلل السياسي جمال خاشقجي إلى الإيقاف لعدة مرات نتيجة كتاباته المثيرة للجدل.