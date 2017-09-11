امين عام الناصري: يزور ساحة اعتصام موظفي تعز ويعلن تأييده لمطالب المعتصمين بتعز

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(شبكة الطيف ) تعز :

أعلن امين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المحامي عبدالله نعمان تأييده لمطالب المعتصمين بساحة الحقوق والحريات بتعز والمطالبين بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ عام.

جاء ذلك أثناء زيارته المعتصمين بساحة الحقوق والحريات صباح اليوم حيث اعلن تأييده لمطالب المعتصمين وعبر عن تضامنه مع مطالبهم حاثا الحكومة على سرعة الاستجابة لمطالبهم القانونية وصرف المرتبات كونها مطالب شرعية وقانونية والراتب حياة .

وشهدت ساحة الاعتصام اليوم انضمام اعضاء هيئة التدريس والاداريين بجامعة تعز ،اضافة الى استمرار الزيارات التضامنية مع المعتصمين من قبل قيادات اكاديمية وسياسية في المحافظة ..

ويواصل الموظفون اعتصامهم لليوم الحادي عشر على التوالي مطالبين الحكومة الشرعية بسرعة صرف مرتباتهم المتوقفة منذ عام وانتظام صرفها في الاشهر القادمة في ظل تجاهل الحكومة هذه المطالب رغم العديد من التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية والتي لم تجد طريقها للتنفيذ.

وشهد شارع جمال عبدالناصر بتعز حيث يقام الاعتصام اشتباكات – تعد الثانية خلال الاسبوع – بين مجموعة مسلحة وطقم عسكري مرابط بالقرب من ساحة الاعتصام اعتبرت محاولة من مراكز قوى للتأثير على الاقبال الجماهيري على الاعتصام .

في سياق متصل اتخذت اللجنة الاشرافية لمسيرة البطون الخاوية في اجتماعها الدوري الذي عقدته اليوم في مقر مؤسسة نحن هنا العديد من الخطوات التصعيدية في ظل تجاهل الحكومة وعدم تجاوبها مع مطالب المعتصمين.

اللجنة اقرت تعيين الاستاذة عفاف مكي نائب لرئيس اللجنة لشؤون العلاقات الخارجية وتعيين الاستاذ محمد الحريبي نائبا لرئيس اللجنة الاشرافية لشؤون الأمن والنظام.