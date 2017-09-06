الرئيسية / - / أول دولة عربية تدين التجربة النووية لكوريا الشمالية
كوريا

أول دولة عربية تدين التجربة النووية لكوريا الشمالية

‏9 ساعات مضت -, العرب والعالم

(شبكة الطيف )متابعات :
دانت مصر أحدث تجربة نووية لكوريا الشمالية، وحذرت من تهديدات للأمن الإقليمي.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الاثنين، عن قلقها إزاء هذه الأنشطة المتصاعدة التي قد تؤدي لسباق تسلح نووي في المنطقة.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت الأحد أنها فجرت قنبلة هيدروجينية في تجربتها النووية السادسة التي اعتبرت، وفقا للزلزال الذي تسببت فيه، الانفجار الأكبر حتى الآن.

ولقيت التجربة النووية الجديدة لكوريا الشمالية تنديدا من أميركا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

التعليق :

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شبكة الطيف الاخبارية

شاهد أيضاً

عوض

الذين يرفضون التعلم من مرارات التجربة التاريخ

(شبكة الطيف ) بقلم: عوض علي حيدرة ‏1- بداية أنا مدرك تماما، أنه ليس كل …

جميع الحقوق محفوظة © لـ شبكة الطيف الاخبارية
استضافة وتطوير مؤسسة الدار لحلول الويب