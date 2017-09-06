أول دولة عربية تدين التجربة النووية لكوريا الشمالية

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(شبكة الطيف )متابعات :

دانت مصر أحدث تجربة نووية لكوريا الشمالية، وحذرت من تهديدات للأمن الإقليمي.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الاثنين، عن قلقها إزاء هذه الأنشطة المتصاعدة التي قد تؤدي لسباق تسلح نووي في المنطقة.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت الأحد أنها فجرت قنبلة هيدروجينية في تجربتها النووية السادسة التي اعتبرت، وفقا للزلزال الذي تسببت فيه، الانفجار الأكبر حتى الآن.

ولقيت التجربة النووية الجديدة لكوريا الشمالية تنديدا من أميركا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.