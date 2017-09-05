محافظ حضرموت يلتقي السفير الصومالي

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(شبكة الطيف ) المكلا : خاص

استقبل اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر2017م السفير الصومالي عبدالله حاشي شوريه، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون وتوطيد العلاقات التي تربط بين البلدين.

وفي مستهل اللقاء تبادلا التهاني والتبريكات بحلول عيد الاضحى المبارك.

ورحب محافظ حضرموت بالسفير الصومالي ومرافقيه على أرض حضرموت، مؤكدا عمق العلاقات بين الجانبين، معربا عن حرصه لتعزيز وتوطيد واستمرار أواصر تلك العلاقات ووتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتدليل الصعاب امام تجار الصومال، مشيرا إلى أن حضرموت ذات طابع ورونق خاص و تربطها بالصومال تاريخ عريق.

من جانبه أعرب السفير الصومالي عن سعادته بزيارة حضرموت وتحديدا عاصمتها المكلا، مؤكدا أن مدينة المكلا تشكل توأمة مع مدينة بصاصو الصومالية، مشيدا بالعلاقات اﻷخوية والعريقة التي تجمع بين البلدين،

واستمع المحافظ الى بعض الهموم التي تواجه التاجر الصومالي والتي وعد بتدليلها في القريب العاجل.

وفي ختام اللقاء أكد المحافظ فى تصريحات للاعلاميين المرافقين للسفير أن اللقاء يأتى فى إطار العلاقات الوثيقة والتاريخية التى تربط الشعبين الصديقين، والتأكيد على توجه القيادة السياسية فى البلدين، على تعزيز العلاقة والروابط بين الشعبين.

حضر اللقاء السفير سالم احمد بلفقيه مدير عام مكتب وزارة الخارجية بمحافظة حضرموت.