الرئيسية / - / سقوط “ملك الكوكايين”.. بعد 23 عاما من التخفي
1-978092

سقوط “ملك الكوكايين”.. بعد 23 عاما من التخفي

‏2 يومين مضت -, العرب والعالم

(شبكة الطيف ) سكاي نيوز عربية
اعتقلت الشرطة الأوروغويانية رئيس مافيا يلقب بـ”ملك الكوكايين” في أميركا الجنوبية بعد 23 عاما من التخفي.
ووفق ما ذكرته صحيفة “تلغراف” البريطانية، فإن الشرطة ألقت القبض على روكو مورابيتو، الذي كان مطلوبا من الشرطة الإيطالية بتهمة تهريب الكوكايين من أميركا اللاتينية إلى أوروبا.

وقال المصدر ذاته إن العناصر الأمنية اعتقلت “ملك الكوكايين” في فندق بالأوروغواي، مشيرا إلى أن مورابيتو يعتبر من أهم خمسة أشخاص فارين من إيطاليا منذ 1994.

وخلال تفتيش غرفته في الأورغواي، عثرت الشرطة على 13 هاتفا نقالا، كان يستعملها في عقد الصفقات مع المروجين، ومسدس 9 ملم، والذخيرة، وسكين الصيد و 150 صورة جواز سفر لنفسه بأشكال مختلفة.

التعليق :

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي شبكة الطيف الاخبارية

شاهد أيضاً

عوض

الذين يرفضون التعلم من مرارات التجربة التاريخ

(شبكة الطيف ) بقلم: عوض علي حيدرة ‏1- بداية أنا مدرك تماما، أنه ليس كل …

جميع الحقوق محفوظة © لـ شبكة الطيف الاخبارية
استضافة وتطوير مؤسسة الدار لحلول الويب