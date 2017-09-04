سقوط “ملك الكوكايين”.. بعد 23 عاما من التخفي

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(شبكة الطيف ) سكاي نيوز عربية

اعتقلت الشرطة الأوروغويانية رئيس مافيا يلقب بـ”ملك الكوكايين” في أميركا الجنوبية بعد 23 عاما من التخفي.

ووفق ما ذكرته صحيفة “تلغراف” البريطانية، فإن الشرطة ألقت القبض على روكو مورابيتو، الذي كان مطلوبا من الشرطة الإيطالية بتهمة تهريب الكوكايين من أميركا اللاتينية إلى أوروبا.

وقال المصدر ذاته إن العناصر الأمنية اعتقلت “ملك الكوكايين” في فندق بالأوروغواي، مشيرا إلى أن مورابيتو يعتبر من أهم خمسة أشخاص فارين من إيطاليا منذ 1994.

وخلال تفتيش غرفته في الأورغواي، عثرت الشرطة على 13 هاتفا نقالا، كان يستعملها في عقد الصفقات مع المروجين، ومسدس 9 ملم، والذخيرة، وسكين الصيد و 150 صورة جواز سفر لنفسه بأشكال مختلفة.