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امن عدن “القبض على قائد الخلية الإرهابية المسؤولة عن اغتيال أئمة المساجد في عدن

‏3 أيام مضت -, >محليات

(شبكة الطيف ) عدن
القت الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن القبض على قائد الخلية الإرهابية المسؤولة عن اغتيال أئمة المساجد في عدن .
وقادت عمليات تحقيق مع متهمين في الخلية الإرهابية تم ضبطهم خلال عمليات نوعية لوحدة مكافحة الإرهاب جرت يوم أمس الى الإدلاء بمعلومات كاملة عن موقع قائد العمليات الإرهابية المسؤولة عن قتل واغتيالات عدد من أئمة المساجد ورجال أمن في عدن .
وضُبط في وكر العصابة الإجرامية على عدد من كآمرات التصوير مسجل عليها التفاصيل الكاملة لعمليات القتل والاغتيال التي نفذتها الخلية الإرهابية وأجهزة اتصالات حديثة وأخرى خاصة بعمليات التفجير عن بعد .
ونفذت الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن وبإشراف مباشر من مدير أمن عدن اللواء شلال علي شايع يوم أمس ست عمليات مداهمة نوعية تمكنت خلالها من ضبط قيادات وعناصر جماعات إرهابية متورطة بتنفيذ سلسلة من الحوادث الإرهابية وحيازة أسلحة وعبوات ناسفة وأجهزة تفجير عن بعد في كلا من محافظتي عدن ولحج
المكتب الإعلامي ل #أمن_عدن ..

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