خالد الرضي.. تعرف على قيادي مقرب من “المخلوع” قتله “الحوثيون

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(شبكة الطيف ) واس :

يعدّ العقيد خالد أحمد زيد الرضي، أحد الحراس الشخصيين المقربين من الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، والموثوق بهم لفترة، وأحد القيادات العسكرية والسياسية المهمة الموالية للمخلوع، والذي قُتل في الاشتباكات التي اندلعت بين مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع مساء السبت، وسط العاصمة صنعاء، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والتحشيد لطرفي الانقلاب، وتهديدات وتوعد بالرد على مقتله، يعد أحد أقرب الموالين للمخلوع لفترة طويلة قبل أن ينتقل للعمل المدني في 2011، ويتم تنصيبه نائباً لرئيس دائرة العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه “صالح”.

والعقيد “خالد” هو شقيق طارق الرضي، مدير مكتب أحمد علي عبدالله صالح (نجل المخلوع)، حينما كان قائداً للحرس الجمهوري، وشقيق سفير اليمن السابق في طهران عارف الرضي، ووالده أحمد زيد الرضي من شيوخ القبائل المقربين من المخلوع “صالح”، وتوفي عام 2004.

وبحسب “العربية نت”، ظل العقيد خالد الرضي في قوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجل المخلوع صالح (أحمد) حتى عام 2011، حينما أطاحت الثورة الشعبية بنظام “صالح” وعائلته. وكان من خبراء القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب، وأحد المرافقين الذين يتم الاستعانة بهم والاعتماد عليهم لحماية “صالح” ونجله.

ترك العمل العسكري بعد عام 2011، ليتجه للعمل المدني، وظل طوال تلك الفترة موالياً بشدة للمخلوع “صالح” وأحد أبرز المحيطين به والعاملين في دائرته الضيقة، إلى أن تم تعيينه قبل أشهر نائباً لرئيس دائرة العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الشعبي العام.

وقالت مصادر في حزب المؤتمر إن أحد المسلحين الحوثيين قتل خالد الرضي بطريقة غدر وخيانة، بعد أن جاءت وساطة لتهدئة انفجار الوضع بين الطرفين وفك الاشتباك، مشيرةً إلى أن “الرضي” كان برفقة “صلاح” نجل المخلوع علي عبدالله صالح في سيارته، عندما استوقفتهم إحدى النقاط الحوثية المسلحة المستحدثة، واشتبك عناصرها معهم قبل أن يتم تهدئة الأمور، ليتم لاحقاً قتله غدراً.

ونعت قيادات “مؤتمرية” مقتل العقيد “الرضي”، وتعهّدت بأن “دمه لن يذهب هدراً”، في ظل دعوات لأنصارهم للاستعداد والجاهزية للقضاء على مليشيات الحوثي.

وكانت اشتباكات اندلعت على خلفية محاولة مسلحين حوثيين نصب نقطة تفتيش أمام منزل أحمد علي صالح (نجل المخلوع)، وهو ما أدى إلى تبادل إطلاق النار بكثافة في جولة المصباحي وحي حدة السكني جنوب صنعاء، سقط فيها خمسة من عناصر الحوثي.

وتتجدد تلك الاشتباكات بين فترة وأخرى، رغم الوساطات والمحاولات لاحتواء الوضع، في المعركة المؤجلة والمؤكدة بين حليفي الانقلاب، بعد تطور خلافاتهم من التهديدات إلى القتل المتبادل، وحشد كل طرف لتعزيزات عسكرية إلى منطقة المواجهات القريبة من منازل المخلوع “صالح” وعائلته.