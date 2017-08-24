‏انفجارات عنيفة تهز عدن واشتباكات في عدة أحياء

شاركها

tweet



(شبكة الطيف ) ارم نيوز :

هز انفجار عنيف، مساء الخميس، محيط مبنى إدارة أمن محافظة عدن جنوب اليمن، أعقبه إطلاق نار كثيف.

وقال شهود عيان، إنه “سُمع دوي انفجار عنيف بمحيط مبنى إدارة أمن محافظة عدن بحي خور مكسر، أعقبه إطلاق نار كثيف بالرشاشات والأسلحة الخفيفة استمر قرابة نصف ساعة بشكل متواصل، قبل أن يهدأ”.

ورجح الشهود الموجودون في منطقة مجاورة لموقع الانفجار وإطلاق النار، وجود هجوم استهدف مبنى مديرية الأمن، ومحاولة قوات الأمن التصدي له.

ولم تتبين تفاصيل أخرى حول ما ذكره الشهود على الفور، كما لم يصدر عن إدارة الأمن أي تعقيب فوري، فيما لا تزال تسمع بين وقت وآخر أصوات إطلاق نار في المنطقة ذاتها.

وأشارت مصادر محلية لـ”إرم نيوز”، إلى أن “انفجارًا آخر سُمع قرب دوار السفينة بحي دار سعد شمال عدن”.

وفي سياق غير بعيد، اغتال مسلحان مجهولان، مساء الخميس، ضابطاً في الجيش اليمني، بمدينة شبام بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، بحسب مصدر عسكري.

وأضاف أن “الملازم ثاني عبدالله بن طالب، قتل إثر إطلاق المسلحين، عدة طلقات نارية نحوه، قبل أن يلوذا بالفرار”.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن العملية على الفور، غير أن مسلحي القاعدة يعلنون مسؤوليتهم عن حوادث شبيهة.

وتشهد مدن في حضرموت التي تمثل ثلث مساحة اليمن، خصوصًا المديريات الغربية بوادي حضرموت، تصاعدًا غير مسبوق في عمليات القتل والاغتيال التي تطال مسؤولين حكوميين ومنتسبي قوات الأمن والجيش ومواطنين.