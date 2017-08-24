الرئيس علي سالم البيض يعزي اسرة الشهيد المهندس عبدالله احمد حسن

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(شبكة الطيف )

بعث الرئيس البيض برقية عزاء ومواساة الى اسرة الشهيد المهندس عبد الله أحمد حسن الذي طالته ايادي الغدر مساء يوم أمس الاربعاء في مدينة الضالع.

هذا نصها :

تلقينا ببالغ الحزن والألم الشديدين نباء اغتيال القائد البطل المهندس عبد الله احمد حسن اثر عملية غادرة جبانه لم تستهدف الشهيد فقط بل استهدفت الثورة الجنوبية ومقاومتها وحراكها السلمي الذي كان الشهيد عمود اساسي في تأسيسها ونبراس مضيئ بوعيه في تكوين الحركة الثورية الجنوبية ابتداء من حركة تقرير المصير(حتم) ومروراً بكل التكوينات والأطر الكفاحية والتي توّجها البطل عبدالله بمشاركته الفاعلة في تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي كمسك ختام حياته النضالية النزيهة الشجاعة.

وباستشهاد المهندس عبد الله اذ نعزي اولاده واخوانه واسرتهم العريقة المناضلة فأننا نعزي في نفس الوقت شعب الجنوب من اقصاه الى اقصاه والضالع الباسلة خاصة ونعزي رفاق الشهيد ..

ولقد عرفنا المهندس عبد الله مناضلاً شاباً جسوراً عنيداً مقارعاً بوعي مدافعاً شجاعا عن قضية شعب الجنوب نزيهاً شريفاً يتمتع بكل صفات القائد.

ونعد هذه الجريمة التي افقدت الجنوب واحداً من أشرف وأطهر رجالها رسالة من عصابات نظام صنعاء وتسجيل حضور استفزازي لخلايها وعصابات الموت التي يجب استئصالها وملاحقتها واستيعاب مخاطرها في بث الشكوك والصراع الجنوبي الجنوبي وتفتيت عضد الجنوب والانقضاض على النصر في الجنوب.

وندعو الله العلي العظيم ان يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويتقبله بمنزلة الشهداء والصديقين

ويلهمنا أهله، ورفاقه، ومحبيه جميعاً الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا اليه راجعون .. حسبنا الله ونعم الوكيل