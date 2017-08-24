‏القتل تعزيراً بحق ثلاثة جناة (يمنيي الجنسية) بمنطقة عسير لقيامهم بتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر ‏ ‏⁦

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(شبكة الطيف ) متابعات :

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القتل تعزيراً في ثلاثة جناة من مروجي الحشيش المخدر بمنطقة عسير.

وقالت الوزارة في بيان لها أنه تم القبض على كل من المدعو/ فواز عبدالله سالم إبراهيم ، عبدالله جابر سالم بيدر، عيسى ميتان محمد اجيبي – يمنيي الجنسية -، إثر قيامهم بتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معهم عن اتهامهم بما نسب لهم، وبإحالتهم إلى المحكمة العامة ،صدر بحقهم صك شرعي يتضمن ثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم بقتلهم تعزيراً، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحقهم، وتم تنفيذ حكم القتل في كل من الجناة اليوم في منطقة عسير.