الوحدة بالمسيلة يتأهل الى نهائي بطولة الوفاء بثلاثية نظيفة

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(شبكة الطيف ) تقرير / عماد باحميش :

ضمن منافسات بطولة الوفاء للفقيدين الدكتور/ علي محمد بادينار والكابتن/ عادل صالح بابطّاط لكرة القدم لعب عصر اليوم الأربعاء م 23/8/2017 المباراة الأولى من دور الأربعة للبطولة حيث جمعت فريق الوحدة بمديرية المسيلة بفريق أشباح محيفيف على ملعب الفقيد/ علي محمد بادينار بمديرية سيحوت حيث كسب الوحدة فيها بطاقة التأهل الى النهائي بعد نزال كروي وساخن بين الفريقين حيث أنتهى اللقاء بفوز فريق الوحدة بثلاث أهداف نظيفة دون رد [ 3 – 0 ] .

التفاصيل في التقرير التالي :

البداية كانت حذره من الفريقان ولا توجد أي فرص من قبلهم حيث بادر فيها ألفريقان بالنقلات السريعة والتسديد باتجاه المرمى لكن دون خطورة و بعدها بدأ رتم المباراة يرتفع شيئاً فشيئاً وبات اللعب مفتوح من الفريقين وصرنا نشاهد فرص خطيرة من الجانبين وبدأت موازين القوى تتغير داخل الملعب لصالح الوحدة حتى استطاع الوحدة أحراز هدف السبق عن طريق اللاعب/ أحمد البيتي في الدقيقة 41 من وقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول حيث حاول الأشباح على مرمى فريق الوحدة لكن دون خطورة وسط صلابه لدفاع الوحدة لتأتي صافرة حكم المباراة معلناً نهاية الشوط الأول بهدف لصالح الوحدة .

الشوط الثاني الذي وصف بالشوط الحماسي وسط حضور الجماهير الحاشده التي شجّعت وآزرت الفريقان وبينما أصوات أهازيج الوحدة تطرب الحضور على ارضية الملعب أزدادت الإثارة وسخن اللقاء و بدأنا نشاهد أداء رائع من الفريقين وأزداد إيقاع المباراة والاستحواذ على الكرة من قبل لأعبي الوحدة من خلال سرعة نقل الكرة وتبادل الأدوار حيث أستطاعوا تعزيز النتيجة بهدف ثاني عبر نفس اللاعب/ أحمد البيتي في الدقيقة 14 وفي الدقيقة 15 من زمن الشوط الثاني أضاف اللاعب/ خالد عبداللاه لأعب فريق الوحدة الهدف الثالث لتصبح نتيجة المباراة ثلاث أهداف للوحدة دون مقابل ليستمر إيقاع المباراة على نفس النتيجة وسط سيطرة من قبل فريق الوحدة الذي خاض سلسلة من الهجمات على مرمى الخصم في ضل محاولات فريق الأشباح في التسجيل الا أن الوحدة حافظ على نظافة شباكة وبقاء مسيطراً على مجريات اللقاء حيث أستمتع الجمهور بالمباراة والأداء الجميل للفريقان ، حتى أعلن حكم المباراه عن أنتهاء اللقاء بفوز فريق الوحدة بثلاثية نظيفة دون رد ليكسب الوحدة بطاقة التأهل الى نهائي بطولة الوفاء .