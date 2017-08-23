المجلس الانتقالي ينعي : استشهاد المناضل القيادي في الثورة الجنوبية وعضو اللجنة الفنية في المجلس ” المهندس عبدالله أحمد حسن “

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(شبكة الطيف ) عدن | خاص

نعى المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان له الليلة استشهاد عضو اللجنة الفنية في المجلس والقيادي في الثورة الجنوبية ” المهندس عبد الله أحمد حسن ” مغرب هذا اليوم الأربعاء على يد مسلحين مجهولين شمال مدينة الضالع :

“بيان نعي ”

بقلوب يعتصرها الألم ينعي المجلس الانتقالي الجنوبي الى شعبنا الأبي الصامد استشهاد القيادي البارز في الثورة الجنوبية وعضو اللجنة الفنية للمجلس الانتقالي المهندس “عبدالله أحمد حسن ” في عملية غادرة نفذتها آياد آثمة جبانة قبل مغرب هذا اليوم الأربعاء على الطريق الرابط بين مدينة الضالع وقرية الكبار

وبهذا المصاب الجلل وبهذه الخسارة الفادحة لهامة جنوبية كان لها دور السبق والريادة في انطلاق ثورة شعبنا الجنوبي الأبي ” تتقدم قيادة المجلس بخالص العزاء والمواساة لكافة جماهير شعبنا في الداخل والخارج والى أسرة الشهيد ورفاقه في درب النضال وصحبه ومحبيه سائلين المولى سبحانه وتعالي أن يلهمنا جميعا حسن الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه ” ”

ان المجلس الانتقالي الجنوبي وهو ينعي احد ابرز رجاله ومفكريه من المناضلين الصامدين والصابرين ،ليؤكد لشعبنا وامتنا ان استهداف رجاله وقادته لن يثنيه عن السير في الطريق الى تحقيق اهدافه التي سقطت في سبيلها آلاف الشهداء لن يكون الشهيد المهندس عبدالله آخرهم وان المجلس اذ يعاهد رجاله وشعب الجنوب الذي فوضه بالمضي على درب الثورة درب الحرية درب الشهداء الأبطال.

لقد الشهيد المهندس عبدالله احمد حسن نموذجا مميزا للمناضل بصمت ودون ضوضاء بفكره وقلمه وسلاحه .

واننا على ثقة ان القيم العظيمة التي تحلى بها والمزايا الثورية والوطنية الصادقة التي زؤعها في رفاقه وفي الشباب الجنوبي الذي تشرب منه ستظل حياة وستبقى نبراسا يضيء الطريق الى المستقبل المنشود.

ان المجلس الانتقالي الجنوبي وهو ينعي الشهيد المهندس عبدالله احمد حسن فانه يحث الأجهزة الأمنية ان تضطلع وعلى وجه السرعة بدورها في ضبط المجرمين الذين اقدموا على ارتكاب هذا الفعل الغادر وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم جزاء ما ارتكيوه .

تغمد الله الشهيد المهندس عبدالله احمد حسن بواسع رحمته وغفرانه وعصم قلوبنا جميعا بالصبر ،انا لله وانا اليه راجعون.

اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي

عدن