جلال هادي يؤكد ادارته للمطبخ الاعلامي الموجه ضد أمن عدن ويكشف عن قرار مرتقب بإقالة مدير امن عدن شلال شايع

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(شبكة الطيف ) متابعة / حيدرة الفضلي

تحدث الكثير من الاعلاميين والسياسيين والكتاب والنشطاء الجنوبيين والشماليين ان مكتب هادي وقراراتة والحملات الاعلامية ضد كلما هو جنوبي تتم عبر مدير مكتبه وابنه جلال هادي.

وفي فضيحة جديدة وتأكيد جديد على ما ذكر اعلاه أفصح الابن المدلل / جلال عبدربه منصور هادي ان والده بصدد اصدار قرارات تاريخية بحكمته ، وان ايام الخير قادمه وشلال شائع على جنب مؤكداً ان دورة انتهى.

وقال جلال هادي مساء امس الخميس عبر صفحته على من منصة التواصل الاجتماعي تويتر في احدث تغريدة له وبالنص التالي (قرارات تاريخية بحكمة الوالد ، ايام الخير قادمة شلال شايع باي على جنب ، دوركم انتهى.

ستتحرر عدن من شلال وبلطجيه مليشياته وأفلامه ، خاتماً تغريدته بـ عدن بحماية هادي.

تغريدة ابن الرئيس هادي وهو المسؤل الرسمي لاستثمارات واموال هادي وشركاته في الجنوب والشمال والخارج تؤكد ان مصالح الرئيس هادي الشخصية في الشمال ومع تجار ولصوص الشمال هي من تجعله ضد كل قيادي جنوبي يخالف مشاريعه التدميرية ضد الجنوب الذي يسعى بكلما اوتي من قوه لاعادة الجنوب الى بيت الطاعه باب اليمن عبر اي صيغة وحدوية قوية تضمن بقاء مصالحة ومصالح ابنه جلال مع كل المتنفذين والناهبين الشماليين بحيث لايسمح بزعل اي من شركاءه او حتى استفزازهم بذكر اسم الجنوب او اعطاء الجنوبيين اي فرصة حقيقية ومدعومة لادارة بلادهم.

واشارة مصادر مؤكده ان التسريبات الاعلامية الذي بثت خلال اليومين الماضيين بتعيين شلال وزيراً للداخلية ماهي الا تسريبات لغرض امتصاص مسبق لغضب الشارع الجنوبي قبل صدور القرار ، حيث من المتوقع ان تختبط الاوضاع في عدن والجنوب بشكل لايمكن لاحد ان يتصورة في حال قام هادي بأقصاء اخر قيادي جنوبي مقاوم من منصبه بعد إقصاء اربعه من محافظي المحافظات الجنوبية وعدد كبير من قيادات المقاومة من المناصب المحدودة الذي فرضت على هادي بعد تحرير الجنوب من جيش الاحتلال اليمني ومليشيات الحوثي الارهابية.

وخلال الاسبوعين الماضيين وحتى اليوم يحاول الاعلاميين الاصلاحيين بتعاون كامل مع الاعلاميين التابعين لمطبخ جلال هادي يحاولون نسب اي حادث في عدن او حتى خارج عدن الى ان شلال وامن عدن هو المتسبب فيه وهوى من امر ووجه بذلك الحادث ومنها حادث مقتل مواطن امام محل للذهب في كريتر ودهس جندي من جنود امن عدن من قبل طقم عسكري يتبع جبهة المخا في طريق الجسر وصدم مواطن في انماء وشجار عنيف بين جنود من الحماية الرئاسية وعدد من ابناء دارسعد واصابة عدد من الصيادين بعد دخولهم بدون اذن الى مرسى قوارب حماية خفر السواحل واعتداء احد جنود امن ابين المقيم بالعريش على زوجته واولاده بسبب حاله نفسية لعدم استلامه راتبه وغيرها الكثير من الروايات الذي قد يكون بعضها من صنع حساباتهم وبعضها وان حدثه فهي لاتمت للامن ولا الى شلال بصله ، لكنهم عملوا على ربطها بشلال وامن العاصمة عدن من اجل تهيئة الأجواء للقرار المنتضر الذي بشر به جلال هادي في تغريدته مغرب امس الاثنين.