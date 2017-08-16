الزُبيدي يلتقي اعضاء الجبهة الوطنية للتحرير ويؤكد على وحدة الصف الجنوبي

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(شبكة الطيف )؟عدن | خاص

التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزُبيدي اليوم الاربعاء باعضاء الجبهة الوطنية للتحرير والاستقلال .

وخلال اللقاء أكد الزُبيدي على اهمية مشاركة كل ابناء الجنوب في المجلس والتعاون لما فيه مصلحة ابناء الجنوب.

واشار الزُبيدي الى ان المقاومة الجنوبية بتضحيات رجالها اثبتت وجودها على هذه الارض وجسدت الشراكة بالفعل مع دول التحالف العربي.

وقال: “ان العالم اليوم اصبح يدرك ان الجنوبيين يريدون استعادة الدولة وان لهم قضية واستحقاق سياسي”.

وأضاف : “لقد فرضنا انفسنا بان اصبحنا جزءا من اي تسوية سياسية مستقبلية فالارض ارضنا والحقوق مكفولة بالشرائع السماوية والقوانين الدولية”.

ونوه ان المعيار في الجنوب هو معيار المطالبة بعودة الحقوق الجنوبية واستعادة الدولة مؤكدا انه لن يسمح بجر الجنوبيين الى اي شكل من اشكال الصراعات الجانبية الداخلية.

وتابع : “اننا مستمرون في المجلس للحفاظ على منجزاتنا واستعادة حقوقنا.

من جهتها اعلنت قيادات الجبهة الوطنية للتحرير والاستقلال تأييدها الكامل للمجلس الانتقالي المفوض من قبل الشعب والذي جاء في لحظة تاريخية فارقة ليحافظ على انجازات الثورة السلمية والكفاح المسلح، كما اكدوا تضامنهم ووقوفهم الكامل مع المتقاعدين العسكريين الذين يتعرضون للقمع من قبل الاجهزة الامنية للشرعية مشددين على ضرورة التقارب مع المكونات والاطياف السياسية المختلفة.

داعين الى الحفاظ على المقاومة الجنوبية ورعايتها وبنائها وتجهيزها لتكون نواة للجيش الجنوبي.

مشيرين الى انه لم يعد هناك خوف على الجنوب فالشعب كله جنود لاجل القضية، وذلك لايمان الجميع ان الاستقرار والامن مرتبطان بقيام دولة الجنوب.

وعبر اعضاء الجبهة الوطنية للتحرير والاستقلال عن شكرهم للواء عيدروس الزُبيدي على الانجازات العسكرية والسياسية في تشكيل المجلس الاستشاري ، منوهين الى أهمية إستيعاب المجلس الانتقالي للقيادات التاريخية الوطنية الفاعلة والمؤثرة .