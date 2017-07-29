مدير أمن عدن يتجول بشوارع البساتين ويؤكد بأن أي حماقة لن تمر بدون عقاب

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(شبكة الطيف ) عدن : خاص

توعد اللواء الركن/ شلال على شائع مدير أمن عدن، بردع وضبط كل المخربين والخارجين عن القانون ممن يحاولون العبث بأمن العاصمة عدن وإقلاق السكينة العامة فيها من خلال تصرفات صبيانية طائشة كرفع السلاح بوجه الدولة والاعتداء على مرافقها ورجال الأمن والمواطنين، تنفيذا لأجندة تخدم أعداء هذا الوطن والمواطن، الذي لم ولن نسمح بأن تكون هذه المدينة الباسلة مسرحاً لتلك الأجندة الهدامة .

جاء ذلك خلال زيارة قام بها مدير أمن العاصمة عدن ” اللواء شلال شائع ” بمعية العقيد ركن/ صالح محمد القملي مدير البحث الجنائي، إلى شرطة البساتين اليوم ” السبت ” التقى خلالها بمدير القسم ” مصلح الذرحاني ” والضباط والأفراد فيها، وأطلع على تفاصيل الاعتداء الآثم الذي نفذه خارجين عن القانون على المركز ما أدى إلى إصابة عدداً من رجال الأمن والمواطنين، ليتم القبض عليهم يوم أمس عقب حملة أمنية ناجحة نفذتها وحدات تابعة لإدارة أمن عدن .

وقال اللواء شلال شائع : بأن تلك الحماقات لن تمر دون عقاب، وكل من يتعدى على رجال الأمن والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة بقوة السلاح أو بغيرها من أشكال العنف والتخريب والبلطجة سيتم ملاحقته ومن يقف خلفه وضبطه كان من كان، لينالوا جزائهم الرادع وفقاً للشرع والنظام والقانون .

عقب ذلك تجول مدير أمن العاصمة عدن بشوارع منطقة البساتين وأسواقها، واستمع للمواطنين الذين عبروا عن ارتياحهم لتواجد مدير الأمن بينهم، بدوره جدد التأكيد لهم بأن أمنهم وسلامتهم وحقوقهم خطوط حمراء من يتعداها سيجدون رجال الأمن لهم بالمرصاد .

المكتب الإعلامي إدارة أمن عدن

السبت – 29 يوليو 2017م