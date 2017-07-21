للإطمئنان على صحته .. محافظ حضرموت يزور العميد الشعملي

شاركها

tweet



(شبكة الطيف ) المكلا / خاص

قام اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية صباح اليوم الجمعة 21 / 7 / 2017م بزيارة للعميد الركن سعيد محمد الشعملي قائد المحور الشرقي لواء الاحقاف للإطمئنان على صحته بعد إجراء عملية جراحية له في القلب تكللت بالنجاح, متمنيا له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

من جانبه ثمن عاليا العميد الركن الشعملي هذه اللفتة الكريمة من اللواء الركن محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية فرج البحسني شاكرا إياه على هذه الزيارة الكريمة.