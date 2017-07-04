بحضور نائب مدير أمن عدن.. إدارة البحث الجنائي تعقد اجتماعا هاما مع رؤساء أقسام البحث بالعاصمة عدن

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(شبكة الطيف ) عدن : خاص

بحضور نائب مدير أمن عدن العقيد ركن/ أبوبكر جبر، عقد صباح ” الأثنين 3 يوليو 2017م ” بإدارة البحث الجنائي اجتماعا هاما برئاسة مدير إدارة البحث الجنائي العقيد ركن/ صالح محمد القملي، ضم رؤساء الأقسام والإدارات في الإدارة، وأقسام البحث في مراكز الشرطة بالعاصمة عدن، وذلك لمناقشة وتقييم الحالة الأمنية خلال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر، ودور رجال الأمن في مكافحة الجريمة وكشف مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم إلى النيابة العامة ..

وفي الاجتماع نوه مدير إدارة البحث الجنائي بعدن إلى الدور الفعال الذي يجب أن يضطلع إليه جهاز البحث الجنائي في تعزيز العمل الأمني وتفعيل دور أقسام البحث بمراكز الشرط من خلال متابعة ضباط التحقيقات والتحريات في إنجاز القضايا والمهام المكلفين بها عل أكمل وجه، وتذليل الصعوبات التي تواجه عملهم من خلال توفير الإمكانيات المادية والمالية المطلوبة للعمل ..

وأشار ” القملي ” إلى ضرورة متابعة الحالة الانضباطية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتقديم المخالفين والمقصرين في أعمالهم وحالات الغياب للمحاسبة وعدم التهاون مع العناصر الفاسدة والمستهترين والوقوف بحزم مع أي حالات تقصير أو إهمال في قضايا المواطنين ..

وشدد مدير البحث الجنائي على ضرورة تطبيق القانون واستيفاء ملفات محاضر جمع الاستدلال ورفعها إلى النيابة العامة في وقتها وعدم تأخيرها واحترام حقوق المتهمين التي كفلها الدستور والقانون، وأن لا يكون هناك أي حجز غير قانوني أو تعسفي بحق أي مواطن ..

من جانبه تحدث نائب مدير الأمن العقيد ركن/ أبوبكر جبر، في الاجتماع، رافعا للحاضرين تهاني وتبريكات اللواء/ شلال علي شائع مدير أمن العاصمة عدن بمناسبة عيد الفطر، مشيراً إلى أن قيادة الأمن تولي اهتماما كبيراً بجهاز البحث الجنائي وقيادته وضباطه وكل المنتسبين له، ومؤكداً على استعداد قيادة الأمن لتوفير الإمكانيات المالية والمادية المتوفرة حالياً مع إعطاء الأولوية للبحث الجنائي ..

وأشار ” جبر ” في مستهل حديثه إلى الدور الفعال الذي يجب أن يضطلع به ضباط البحث الجنائي في أقسام الشرطة بالعاصمة عدن، في الوقاية من الجرائم ومكافحتها وكشف مرتكبيها، مشدداً على أهمية التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين مراكز أقسام الشرط فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة لاسيما القضايا المجهولة، وتبادل المعلومات والآراء والخطط العملية البحثية في مكافحة تلك الجرائم ..

وشدد” على أهمية التنسيق وتفعيل العمل مع إدارة الأدلة الجنائية، وكذا ضرورة تنسيق العمل الأمني مع بقية الجهات والأجهزة الأمنية بعدن كالحزام الأمني والشرطة العسكرية وقوات الأمن الخاصة والمرور والأمن القومي والأمن السياسي، والنقاط الأمنية في منافذ العاصمة، باعتبار الأمن مسئولية الجميع ..

ونوه نائب مدير أمن عدن إلى ضرورة إيجاد العلاقة الأخوية والتفاهم فيما بين مدراء أقسام الشرط ورؤساء أقسام البحث الجنائي، وكل أفراد الأمن لما من شأنه الارتقاء بالعمل الأمني والبحثي والشرطوي نحو الأفضل وتعزيز العلاقة مع المواطنين ..

وتطرق اللقاء الذي حضره الأخوة رؤساء الأقسام والإدارات في إدارة البحث الجنائي وأقسام البحث في مراكز الشرطة بالعاصمة عدن، إلى ما تم إنجازه خلال النصف الأول من العام 2017م، وتقييم الإنجاز، ومناقشة السلبيات وأسبابها والصعوبات التي واجهت العمل، وتم الإشادة خلال الاجتماع بأقسام البحث الجنائي المميزة في إنجاز القضايا وكشف الجرائم المجهولة ورفع التقرير الإحصائية والتقييمية الشهرية في وقتها