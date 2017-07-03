اللواء أحمد بن بريك ينفي الأخبار المتداولة بحجز جواز سفره من قبل السلطات السعودية

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(شبكة الطيف )

نفى اللواء الركن / أحمد سعيد بن بريك عضو المجلس الانتقالي الجنوبي محافظ حضرموت السابق الأخبار التي تناقلتها عدد من المواقع الالكترونية و وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سحب جوازه ومرافقيه وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية و وضعهم رهن الإقامة الجبرية ..

وأكد ابن بريك أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وأن زيارته للمملكة العربية السعودية جاءت بدعوة رسمية من الديوان الملكي ، شاكراً قيادة المملكة العربية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة .

وجدد عضو المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء ابن بريك تأكيده على أن موعد لقائه لا يزال قائما مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، لمناقشة اهم الصعوبات الراهنة التي تواجه حضرموت والقيادة الجديدة والتي ستقوم قيادة المملكه بتقديم المساعدة والعون لتذليلها في مجالات الخدمات الضرورية والعاجلة التي تحتاجها حضرموت وابنائها وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية في اليمن..

مشيداً بدور الملك سلمان و ولي العهد والجهود الكبيرة المبذولة من قبلهم في دعم الأمن والاستقرار والتنمية والبناء في محافظة حضرموت خصوصاً والجنوب عموماً مع بقية دول التحالف العربي .

وأشار ابن بريك إلى أنه يتحرك بصورة طبيعية دون أي قيود و يتبادل الزيارات والضيافة مع أبناء حضرموت والجنوب في المملكة العربية السعودية ، داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة قبل نشر أي أخبار حتى لا تفقد مصداقيتها.

وأوضح ابن بريك أن الترتيبات والتنسيقات جارية بين أعضاء رئاسة المجلس والقيادات الجنوبية للمرحلة القادمة والتحضيرات للقضايا المصيرية المهمة المتعلقة بمصير الجنوب والمجلس الانتقالي .

الصفحة الرسمية للواء الركن/ احمد سعيد بن بريك