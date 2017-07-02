مقتل شخصين يشتبه في أنهما من أعضاء تنظيم القاعدة في هجوم باليمن

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(شبكة الطيف ) عدن (رويترز) – قال سكان إن شخصين يشتبه في أنهما من أعضاء تنظيم القاعدة المتشدد قتلا في هجوم بطائرة بدون طيار أثناء انتقالهما بدراجة نارية في جنوب اليمن مساء السبت.

وذكر السكان أن الرجلين قتلا على مشارف بلدة الوادي في محافظة أبين وأن أحدهما هو الزعيم المحلي للتنظيم ويدعى إبراهيم العدني.

ولم يصدر بيان فوري من التنظيم أو من القوات الأمريكية التي كثيرا ما تشن ضربات جوية أو بطائرات بدون طيار على فرع التنظيم في اليمن المعروف باسم تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب.

واستغل التنظيم الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من عامين في اليمن بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وبين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية في تعزيز موقعه داخل اليمن.

ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم يحاولون تقليص قدرة التنظيم على تنسيق هجمات في الخارج.

وقال سكان ومصادر محلية إن طائرة أخرى بدون طيار يشتبه أنها أمريكية قتلت رجلين يعتقد أنهما من مقاتلي تنظيم القاعدة في جنوب اليمن في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة.

وفي يونيو حزيران قتلت طائرة بدون طيار شخصين يشتبه في أنهما من مقاتلي التنظيم كانا يستقلان مركبة في منطقة النقبة بمحافظة شبوة.

ويعمل تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب في عدة محافظات في جنوب وشرق اليمن منها أبين وشبوة والبيضاء.