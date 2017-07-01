قيادات جنوبية تحت الإقامة الجبرية بالمملكة وتم سحب جوازات سفرها منها

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(شبكة الطيف ) متابعات :

قالت مصادر سياسية موثوق بها في العاصمة السعودية الرياض ان عدد من القيادات الجنوبية التي اقيلت مؤخرا من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي تم اخضاعها للاقامة الجبرية داخل فندق بمدينة جدة السعودية .

وبحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة عدن الغد” فقد تم اخضاع كلا من محافظ حضرموت السابق احمد سعيد بن بريك ومحافظ شبوة احمد حامد لملس ومحافظ سقطرى سالم السقطري للاقامة الجبرية داخل فندق نوفوتيل بجدة بعد سحب جوازات سفرها منها .

وقالت المصادر ان هذه القيادات منعت من الالتقاء باي مسئولين آخرين أو زوار .

واشارت المصادر إلى ان عدد من هذه القيادات طلبت لقاء الرئيس عبدربه منصور هادي لكن الطلب هذا قوبل بالرفض والتعطيل من قبل قيادات موالية لعلي محسن الأحمر باتت تتحكم بمكتب هادي.