شبه مقاطعة قطر بحصار قريش لبني هاشم.. حزب الاصلاح يعلن وقوفه مع قطر وإيران ضد التحالف العربي

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(شبكة الطيف ) عدن / خاص

بعد تأخر الاعلان الرسمي من قبل حزب التجمع اليمن للاصلاح ” فرع الاخوان المسلمين باليمن ” حول موقفه من مقاطعة دول التحالف العربي لقطر بسبب تورطها في علاقات خفية مع ايران وتبنيها الارهاب في المنطقة، كشف قيادات بالحزب عن وقوفهم مع تحالف ( قطر وايران ).

وأعلنت القيادية الاصلاحية البارزة ” توكل كرمان ” عن موقف حزب الاصلاح من قطع العلاقات مع قطر، واصفة قطع العلاقات بأنه ” حصار جائر”. حد وصفها

وقالت توكل: أن موقف جميع الاصلاحيين وبشكل شامل مع قطر، مشيرة ان الاصلاح مجمع على الوقوف مع قطر داعية الى عدم التصديق لأي موقف للاصلاح غير هذا.

وشبه القيادي الاصلاحي شوقي القاضي مقاطعة دول التحالف العربي لدولة قطر، بـ( حصار قريش للمستضعفين في شعب بني هاشم ) حد وصفه.

وهجم الاصلاحي القاضي في منشور على صفحته دول التحالف العربي واصفا اياها بـ” بالظلم والفجور” وهو الموقف الذي يسري على قيادات حزب الاصلاح من اعلان التحالف لمقاطعة قطر .

وياتي موقف حزب الاصلاح من قطع العلاقات مع قطر، ليؤكد العلاقة الوطيدة بين تبني قطر للجماعات الارهابية وعلاقة حزب الاصلاح بها، حيث ظهر الاصلاح متذبذبا بمواقف منذ البداية لتكشف التطورات الاخيرة وقوف الاصلاح ضد المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة اللتين تقودان التحالف العربي الساعي لانقاذ الشرعية وانهاء الانقلاب الذي قادته المليشيات الموالية لإيران ” الحوثيين وعلي عبدالله صالح .