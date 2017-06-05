محافظ لحج: انا مع ابناء لحج في اي حلول يرونها مناسبة حول الكهرباء وسأكون على رأس مظاهراتهم السلمية لمطالبة الحكومة بدعم لحج

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(شبكة الطيف ) لحج – خاص

أكد محافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي انه لن يكون الا مع ابناء لحج والى جانبهم فيما يرونه من حلول تجاه مشكلة الكهرباء. مشيرا انه لن يكون الا مع حق المواطنين في الحصول على كافة الخدمات الاساسية وفي مقدمتها الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ الخبجي فجر اليوم الاثنين 5 يونيو 2017 مع ادارة الكهرباء ولجنة شعبية من المواطنين، لمناقشة مشكلة الكهرباء بمديريتي الحوطة وتبن.

وخلال الاجتماع الذي خصص لمناقشة الكهرباء مع لجنة شكلها المواطنين، تحدث المحافظ الخبجي عن مشكلة الكهرباء وجهودهم التي يبذلونها في هذا الشأن، والتي افضت الى اعتماد الاشقاء في الامارات للدعم ب 10ميجاوات ستصل خلال ايام.

واضاف، ان لحج تتعرض للتهميش والحرمان مجددا من قبل الجهات الحكومية، مؤكدا انهم في السلطة المحلية لم يتلقوا اي دعم من قبل الحكومة لحل مشكلة الكهرباء، رغم المطالبة المستمرة التي يقومون بها لدى الحكومة والتي لم تفضي إلا لوعود لم تترجم فعليا بعد.

وأكد محافظ لحج، انه سيكون في مقدمة مظاهرات المواطنين لمطالبة الحكومة بالاهتمام بلحج وتقديم الدعم العاجل لتحسين الخدمات في المحافظة واولها الكهرباء، مشيراً نحن مع مطالب الناس ومع حق التعبير والاحتجاجات بشرط أن تكون سلمية وتحافظ على الأمن والاستقرار . كما نرفض اي انجرار للعنف او قيام البعض بتحوير المطالب المشروعة للناس في لحج واستخدامها للمكايدات السياسية والنيل من المكاسب الوطنية التي تحققت في لحج، بتضحيات ابناءها الابطال وفي مقدمتهم الشهداء والجرحى الاشاوس.

وافضى الاجتماع الذي عقد فجر اليوم، الى تشكيل لجنة شعبية لمراقبة ومتابعة إدارة الكهرباء والرفع للمحافظ تقارير عن الفاسدين ومقترحات للحلول، وهو ما قال المحافظ عنه: اننا لن نتردد لحظة واحدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد العابثين بمصالح المواطنين.

كما وجه المحافظ بسرعة أخذ مبلغ 50 مليون من مصنع الثلج بلحج، يتم استلامها على دفعتين، والبدء من اليوم بالعمل على شراء فلترات وزيوت لرفع الطاقة الكهربائية لبعض المولدات وشراء قطع غيار الخاصة بصيانة المولدات الخارجة عن الجاهزية وعددها سبعة مولدات.

واقترحت اللجنة المشكلة من المواطنين خلال الاجتماع بتشكيل محكمة شعبية لمحاسبة الفاسدين والخونة والارهابيين، بعد تاخر اعادة عمل المحاكم والنيابات، حيث اكد المحافظ موافقته على اي مقترح يراه المواطنين مناسبا، ويكونوا شركاء فيه، مؤكدا انه مع ابناء لحج والى جانبهم كما كان دوما وابدا.

كما اتفقوا على ان تقوم اللجنة من المواطنين باقتراح اسماء من بينهم وارسالها للمحافظ لاعتمادها كلجان شعبية لمراقبة الكهرباء وإدارة المياه، حيث سيمنحهم المحافظ تراخيص الدخول لمحطات الكهرباء للقيام بمهام الرقابة.

ويبذل محافظ لحج جهودا كبيرة في معالجة مشكلة الكهرباء رغم تخلي الحكومة عن مسؤولياتها، حيث تعمل كهرباء لحج الخاصة بمديريتي الحوطة وتبن معتمدة على نفقتها الذاتية ومساعدة السلطة المحلية .