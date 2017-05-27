في تحدي صارخ.. وزير الاعلام اليمني يمنع قناة عدن الفضائية من تناول اخبار محافظي الجنوب ويرفض نقلها الى عدن

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(شبكة الطيف ) عدن – خاص

وجه وزير الإعلام اليمني ” معمر الارياني ” وسائل الاعلام الرسمية بمنع تناول أي اخبار المحافظين الجنوبيين او نشاطات السلطات المحلية بالجنوب.

وأكد مصدر بوزارة الاعلام أن الارياني أصدر أوامر بمنع تناول او نشر اخبار ونشاطات المحافظين الجنوبيين في وسائل الاعلام الرسمية بما فيها قناة عدن الفضائية المحسوبة على الجنوب، وذلك في تحدي صارخ لإرادة الجنوبيين وتصعيد من طرف الحكومة.

وتحجب إدارة قناة عدن الفضائية منذ يوم الثلاثاء 23 مايو 2017 وفقا لتعليمات الارياني وبشكل يعبر عن نظر الحكومة للمحافظات الجنوبية المحررة ومحافظيها وسلطاتها المحلية التي تبذل جهودا كبيرة لخدمة أبناء محافظات الجنوب ومعالجة ملفات ما بعد الحرب.

ومن شان هذا القرار ان يؤدي لردود أفعال لا تحمد عقباها في الوسط الإعلامي بالجنوب، خاصة بعد منع الارياني وبشكل صريح من نقل قناة عدن الفضائية الى مقرها الرئيسي بعدن وإعادة البث من داخل المحافظة.