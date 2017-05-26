المجلس الانتقالي الجنوبي يدين تفجير المنياء والزبيدي يبعث ببرقية عزاء للرئيس السيسي

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(شبكة الطيف )

بعث رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مؤكدا مساندة شعب الجنوب العربي في الموقف الثابت تجاه الارهاب واستهداف الآمنيين .

وكان الزبيدي قد وصل الى العاصمة المصرية الاربعاء الماضي تلبية لدعوة رسمية من القيادة في مصر لمناقشة الاجراءات القادمة بعد اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في 11 مايو الماضي وجاء نص البرقية على النحو التالي:

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ببالغ الأسى والحزن بلغنا نبأ حادث المنيا الإجرامي الإرهابي والذي استهدف الأبرياء من شعب مصر العظيم وإننا إذ نعزيكم ومصر الكنانة حكومة وشعبا وأسر الضحايا في هذا المصاب الجلل لنؤكد لفخامتكم وقوف شعب الجنوب العربي الوفي معكم في محاربة الإرهاب واستئصاله من جذوره فقد اكتوى شعبنا بنارهم وحاربناهم ولازلنا نحاربهم فأيدكم الله فخامة الرئيس وشعب مصر العظيم

عيدروس الزبيدي

رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي