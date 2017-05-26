والد الشهيد ومشائخ واعيان الصبيحة يفوضون اللواء شلال شائع لحل قضية الشهيد الصبيحي

شاركها

tweet



(شبكة الطيف ) عدن :

فوض مشايخ وأعيان من مديرية الصبيحة مدير أمن عدن اللواء شلال شائع لحل قضيّة الشهيد المغدور” سعيد بهاء الدين الصبيحي وذلك في لقاء جمعهم اليوم في مديرية التواهي بمدير أمن عدن . .

واعرب وفد من ابناء الصبيحة ضم كلا من والد الشهيد الشيخ بهاء الدين شكري الصبيحي والعميد عبدالوهاب شكري الصبيحي والشيخ عصام عبده هزاع الصبيحي ،والشيخ فاروق علي أحمد الصبيحي قائد المقاومة الجنوبية في المضاربة وراس العارة والشيخ عمر شكري ، والشيخ مطيع حميد الصبيحي والشيخ عبدالرحمن الكعلولي الصبيحي قائد ميداني في جبهة المخأ ، والعقيد رياض سلطان الصبيحي قائد حراسة وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي عن ثقتهم المطلقة باللواء شلال شائع وحكمته وحنكته محذرين في الوقت نفسه أي جهات معادية للجنوب وشعبه من محاولة استغلال القضيّة وحرفها الى مسارات سياسية تخدم مصالح اشخاص وجهات غير وطنية .

من جانبه اعتبر مدير أمن عدن اللواء شلال شائع الثقة التي حمّله إياها مشايخ الصبيحة مسؤولية سيقوم بها على أكمل وجه .

وقال بأنه سيسعى الى حل قضية الشهيد بأسرع وقت وفق شرع الله تعالى و عبر القوانين النافذة .

واشاد اللواء شائع بمواقف أبناء الصبيحة البطوليّة في كل جبهات القتال مثمّنا التضحيات الجسيمة التي تقدمها الصبيحة يوميا وقال بأن ذلك ليس بجديد على ابناء الصبيحة فهم كانوا وما زالوا رأس الحربة في نضال أبناء الجنوب منذ انطلاق ثورتهم السلمية التحررية .

حضر اللقاء نائب مدير أمن عدن العميد ابو بكر جبر ومدير البحث الجنائي العميد صالح محمد القملي والمحامي علي الصياء.