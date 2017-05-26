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رويترز : يمنيان يفران من سجن أمريكي شديد التحصين إلى المكسيك

‏6 ساعات مضت -, >محليات

شبكة الطيف – رويترز :

سلّمت الحكومة المكسيكية، أمس الخميس، سجينين هاربين من أصل يمني إلى الولايات المتحدة، نافيةً صحة تقارير إعلامية ذكرت أنهما متطرفان مشتبه بهما.
وأوضحت وكالة حرس السجون_الأميركية “يو. أس. أم. أس” في بيان أن كمال قزاح (37 عاما) و صلاح محمد (35 عاما) كانا يقضيان عقوبة بالسجن في أميركا بعد إدانتهما في تهريب سجائر والاتجار في المخدرات، وهربا من سجن اتحادي شديد التحصين بولاية فرجينيا في 3 مايو/أيار الحالي قبل أن يصلا إلى المكسيك.
وكشف مسؤول بالحكومة المكسيكية طلب عدم نشر اسمه لوكالة “رويترز” أن السلطات ألقت القبض على الاثنين في فندق، مع رجل ثالث، قال إنه أسترالي من أصل أردني ولا يزال في #المكسيك لحين انتهاء السلطات من مراجعة وضع إقامته. وأضاف المسؤول أن الرجل الثالث غير مطلوب في الولايات المتحدة.
من جهتها، أعلنت لجنة الأمن القومي المكسيكية في بيان أن “اليمنيين أعيدا.. وفي قبضة مسؤولي #الهجرة الذين يعملون مع الجهات المختصة في الشرطة الاتحادية”.

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