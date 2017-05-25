مصادر: هادي تعرض لضغوطات لاتخاذ موقف مؤيد لقطر

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(شبكة الطيف ) متابعات :

قالت مصادر مقربة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، يوم الأربعاء، إنه تعرض لضغوط شديدة من قبل اللواء علي محسن الأحمر وقيادات إصلاحية لإجباره على اتخاذ موقف سياسي مؤيد لدولة قطر.

ونقل موقع “عدن الغد” عن المصادر قولها إن “هادي أبلغ بضرورة اتخاذ موقف علني مؤيد لقطر، لكنه أبلغ الأحمر والقيادات الإصلاحية أن الأفضل هو اتخاذ موقف محايد في الأزمة الخليجية الأخيرة”.

وأوضحت المصادر أن هادي فوجئ بنشر خبر مؤيد لقطر في وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” بشأن موقف الحكومة اليمنية من الأزمة بين قطر ودول الخليج، الأمر الذي دفعه للضغط لاحقاً لسحبه.

وسحبت الحكومة اليمنية، في وقت سابق، يوم الأربعاء، بياناً كشف تأييدها وانحيازها لقطر في مواجهة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المستاءتين من سياسات الدوحة.

ونشر البيان في وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” في نسختها الخاضعة للشرعية، لكنه حذف لاحقاً إلا أن وسائل الإعلام المحلية تناقلته على نطاق واسع.

واعتبرت الحكومة اليمنية في البيان، الذي جاء بعنوان “الحكومة تثمن الدور القطري في اليمن”، أن ما تداولته وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية السعودية والعربية تعقيباً على تصريحات منسوبة لأمير قطر هاجم فيها دول الخليج، “افتراء وتضليل مشبوه”.

وفي ذات الإطار، نسبت الوكالة لمصدر مسؤول في الحكومة تعبيره عن استنكار واستهجان الحكومة الشديدين لحملات الافتراء والتضليل المشبوهة ضد قطر والصادرة من أفراد لا يمثلون إلا أنفسهم، على حد قوله.

ارم نيوز