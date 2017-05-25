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حوث

الحوثيون يخطفون نشطاء سياسيين في صنعاء

‏10 ساعات مضت -, >محليات

(شبكة الطيف )

قال شهود إن مسلحين من ميليشيات الحوثيين، خطفوا اليوم الخميس، عدداً من النشطاء السياسيين، كانوا من مؤيدي الجماعة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال أحد الشهود، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، إن “العشرات من المسلحين الحوثيين انتشروا في ميدان التحرير وسط المدينة، استباقاً لوقفة احتجاجية، تنظمها حركة 20 مايو، تحت شعار (من أجل الكرامة والخبز)”.

وأضاف الشاهد أن “الحوثيين خطفوا رئيس الحركة المحامي أحمد حاشد، فور وصوله الميدان، وكانوا يخطفون أي شخص يصل الميدان بعد أن يعتدون عليه بالضرب”.

وتابع أن “الحوثيين استعانوا بنساء مسلحات، خطفن 4 ناشطات وصلنّ للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية”.

وأوضح أن “المسلحين انتشروا بشكل مكثف في الميدان، ومنعوا التصوير بالهواتف”. وقال شاهد آخر إن “الحوثيين أخذوا هاتفه قبل أن يعيدوه له”.

وحركة “20 مايو” أطلقها نشطاء سياسيون من أنصار ميليشيا الحوثيين، ويرأسها الناشط السياسي والمحامي أحمد حاشد، لكنهم اليوم يعارضون سلطات الحوثيين، إثر انهيار الوضع الاقتصادي.

ارم نيوز

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