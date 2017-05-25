نائب مدير امن عدن يعد بإجراءات حازمة ضد مفتعلي الازمات في عدن

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(شبكة الطيف ) عدن :

توعد نائب مدير امن عدن العقيد علي الذيب الكازمي باجراءات حازمة ضد كل الاطراف التي تفتعل الازمات في عدن.

وفي اول تصريحات له منذ تعيينه نائبا لامن مدير امن عدن قال الكازمي ان إدارته ستسعى للضرب بيد من حديد ضد كل الاطراف التي تفتعل الازمات في قطاعات الكهرباء والخدمات الاخرى.

واكد الكازمي انه حان الوقت التحرك لحماية الناس.

واضاف بالقول:”مقاومة عدن ومن يمثلها في أمن عدن وفي حزامها الأمني بدأت البحث في من تسبب في عذابكم وقهركم سترون الفاسدين قريباً بيد العدالة سترونهم مكبلين في الزنازين سترون كل خونة الوطن الذين باعو انفسهم لأحزاب صنعاء التكفيرية سترون بلاطجة الكروش الكبيرة يترنحون تحت أقدام أبطالكم مثلما ترنح قبلهم اذناب عفاش وعصابات مران الأجرامية ومليشياتهم الأمنية الأرهابية .

لن نتوانا عن ضبط واحضار كل الأنذال الذين فضلوا مصلحتهم الشخصية على آلام المظلومين من شعبنا العظيم الذي تلاعب بقضيتة المتاجرين وصانعي صكوك الوطنية والأدوات الرخيصة

نحن معكم هنا في عدن اما النصر أو الشهادة نذوق ماتذوقوة من الألم والحرمان والقهر مثلما كنا معكم في الليالي المظلمة وسالت دماء غزيرة وهزمنا كل الظروف واليوم نكافئ بصكوك الوطنية يوزعها من لم يشعر اويملك احساس اننا دفعنا ثمن غالي لكن الميدان بيننا وبينهم .

واثقون بنصر الله والايام القليلة القادمة والساعات المقبلة ستشهد كل ماقلناه واقعآ ملموساً على ارض الاحرار والله الموفق والمستعان .

عدن الغد