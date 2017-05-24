تعز : وقفة احتجاجية للتنديد بصمت المبعوث الأممي إزاء الجرائم التي ترتكب بحق أبناء تعز وعدم زيارته للمحافظة

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(شبكة الطيف ) تعز

نظمت مسيرة البطون الخاوية صباح اليوم بشارع جمال عبدالناصر بتعز وقفة احتجاجية للتنديد بعدم زيارة المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ لتعز وصمته إزاء الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح ضد المدنيين وعدم صرف رواتب الموظفين لمدة تسعة أشهر من قبل الحكومة الشرعية .

الوقفة التي شارك فيها العشرات من الموظفين والموظفات والمواطنين تحت شعار الراتب حياة ورفعوا خلالها لافتات طالبت بسرعة صرف الرواتب وإغاثة مدينة تعز وحماية المواطنين من القصف البربري الذي تشنه ميلشيا الحوثي وصالح على الأحياء السكنية .

المشاركون في الوقفة بعثوا برسالة للمبعوث الاممي السيد/اسماعيل ولد الشيخ أحمد جاء فيها :- (نحن اليوم بتعز لم نعد أمام جريمة انتهاك لحقوق الإنسان وانما تحت وقع جريمة حرب وابادة مكتملة الأركان ممثلة بالقتل العمد والإبادة الجماعية لكل من الإنسان والحرث والنسل والمبنى فالحصار الجماعي محكم وبطريقة حساسه لم يعهدها العالم من قبل مليشيات الانقلاب وقوات صالح ويقابله قتل منظم من قبل الشرعية و حكومتها ايضا وتتمثل في جريمة الابادة الجماعية بقطع الرواتب منذ اكثر من 9 أشهر

واضافت الرسالة : وقد سارت مسيرة البطون الخاوية الراجلة عدة ايام احتجاجا على قطع رواتب موظفي تعز ونأسف ياسيادة المبعوث الاممي لعدم سماعكم بمسيرة البطون الخاوية نتيجة الصمم الجزئي الذي اصابكم من كثرة الحديث مع شرعية تقتل الحياة في تعز، ونأسف ايضا للحول الأممي الذي جعلكم ترون كل شيء ألا تعز وهي المحور الرئيسي للوطن و ركنه الأساسي و يرجع ذلك الى تماهيكم الواضح مع قوى الانقلاب وغضكم الطرف عن تصرفات الشرعية تجاه ابناء تعز بعدم صرف الرواتب لكل اليمنيين و عدم اعتبار البنك المركزي ملك للجميع، إضافة إلى استثناكم الواضح لهذه المدينة واستبعادها من جدول اعمالكم و زيارتكم المتكررة لليمن ألا تعز المغلوبة على امرها

الرسالة حملت المبعوث الأممي ولد الشيخ المسئولية التاريخية و الاخلاقية و الجنائية فيما يقع من عدوان وقتل و ابادة جماعية بتعز معتبرة السكوت على جريمة الابادة الجماعية بقطع الرواتب يجعلكم تحت طائلة المسائلة القانونية، امام القضاء الدولي الانساني وامام الله وامام الضمير العالمي ان كان، هناك ضمير …”