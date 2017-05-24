مصدر رئاسي: مدير مكتب الرئيس هادي المنتمي للإخوان هو من يقف خلف نشر بيان الحكومة ضد السعودية والامارات

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(شبكة الطيف ) الرياض/ خاص

كشف مصدر رئاسي مقرب من الرئيس عبدربه منصور هادي ان مدير مكتب الرئيس المنتمي للإخوان المسلمين ” حزب الاصلاح ” هو من يقف خلف نشر بيان على لسان الحكومة يهاجم السعودية والامارات .

وقال المصدر، ان عبدالله العليمي مدير مكتب الرئاسة، أمر وكالة الانباء الرسمية بنشر البيان دون علم الرئيس هادي او رئاسة الحكومة، وهو ما جعل هادي يوجه بحذف البيان بشكل عاجل كونه يسيء للمملكة العربية السعودية والتحالف العربي.

وأكد المصدر ان الاخوان المسلمين اصبحوا مخترقين للرئاسة اليمنية ويسيطرون على كل وسائل الاعلام التابعة للشرعية وهو ما حذر منه مسؤولين يمنيين الرئيس هادي سابقاً.

واضاف ان الاصلاحيين يستخدمون وسائل الاعلام الرسمية لنشر الاخبار الرسمية والتحكم بها دون الرجوع للجهات الرسمية في الحكومة ويستخدمونها بشكل مخالف لقواعد المهنية الاعلامية الرسمية.