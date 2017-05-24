المهرة : ثانوية عثمان بسيحوت تحتفي بنهاية العام بأمسية شعرية وأدبية

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(شبكة الطيف ) المهرة / سيحوت / عماد باحميش :

برعاية ملتقى شعراء سيحوت الأدبي نظمت ثانوية عثمان بن عفان بمديرية سيحوت أمسية شعرية وأدبية إحياها طلاب ثانوية عثمان بمشاركة كوكبة من أبرز روآد الشعر بالمديرية بمناسبة نهاية العام الدراسي 2016 – 2017 م وذلك مساء يوم الثلاثاء بحضور مدير مكتب التربية بالتعليم بمديرية سيحوت الأستاذ/ سالم عمر باسلم ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي الأستاذ/ عبدالله عوض باعبدة والأستاذ/ علي عبيد ميطان مدير مكتب الأشغال بالمديرية ورئيس مجلس الأباء بالثانوية الأخ/ أحمد سعيد باكريت .

بدأت الأمسية بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم وتلاها كلمة أدارة ثانوية عثمان بن عفان القاها مدير الثانوية الأستاذ/ أحمد محسن السقاف من خلالها رحب بالحضور وهنأ الطلاب المتفؤقين وحث باقي الطلاب على الجد والمثابرة ليحذوا حذوا زملائهم المكرمين هذه وقد وضح الهدف من قيام الأمسية التي تعمل على تحفيز الطلاب الذين لديهم موهبة الشعر أنطلاقاً من قول الرسول علية الصلاة والسلام ” إن من البيان لسحرا ، وإن من الشعر لحكما ” وكذلك تكريم الطلاب المتفؤقين تكريماً يليق بهم كأكبر صرح تعليمي بمديرية سيحوت .

ومن جانبة القيت كلمة للشاعر/ عبدالمجيد بن عويض القاها بالنيابة عنه الشاعر/ عبداللاه بن عويض تحدث عن الشعر وقال أن الشعر ليس مجرد كلمات تنطق وأنماء أحاسيس ومشاعر ينبض من روح الشاعر نفسة وأن الشاعر لا يكون شاعراً أذا لم تحتوية هذه الصفات وفي كلمة المتفؤقين الذي القاها الطالب/ عبدالله محمد ميطان أبرز ما قال فيها هانحن اليوم نقطف ثمار ما غرسناه بفرحة التفؤق والنجاح بعد أيام مضت من السهر والجد والأجتهاد كما شكر المعلمين الذي وصفهم في كلمتة بقيادة المسيرة التعليمية على ما أعطي من علوم ومعارف طيلة العام الدراسي .

الأمسية الشعرية الذي تعطرت بكوكبة متميزة من نجوم الشعر بالمديرية أبرزهم :

1) الشاعر/ عبداللاه محمد بن عويض

2) الشاعر/ كرامه صالح بن غويثان

3) الشاعر/ أحمد جمعان الغونة

4) الشاعر/ جمعان عبدالله برحوم

ومن طلاب الثانوية المشاركين الشاعر الصاعد / أحمد عبيد بن ربيع والشاعرالصاعد/ عوض محمد مسمار فجميعهم أتحفوا الحضور بقصائدهم الشعرية التي اقتحمت مجالات متعددة في الحياة من خلال وجوهها المتباينة و الإنسان وعمقه المجهول فكانت أمسية للشعر بامتياز أختلطت فيها كل المتباينات وتوارى عنها العادي والمألوف وأستحقت بذلك أنجذاب الجمهور الذي لم يتوان في التعبير عن اندهاشه بلحظة استثنائية وهو يستمتع بشعر جميل من شعراء سيحوت ولقد أمتازت الأمسية بجولاتان من الشعر وبين الجولة والأخرى أقيمت أسئلة ثقافية للجمهور .

كما قدم الطالب/ أنور خميس فرحان خاطرة عبر فيها مشاعر الوداع الأليمة بمشاعر الفرح والسعادة لتكملة ومواصلة مشوار التعليم الأكاديمي لتحقيق الأحلام وتأدية الواجب نحو الأسرة والمجتمع والوطن .

وأختتمت الأمسية الشعرية بتكريم معلمي الثانوية والشعراء المشاركين وكل الداعمين على ما قدموه من دعم وعطاء في الأنشطة الصفية واللاصفية طيلة فترة العام الدراسي كذلك تم تكريم الطلاب المتفؤقين بجوائز نوعية قيمة ، هذا وقد حضر الأمسية جمع غفير من أولياء الأمور والشخصيات الأجتماعية ومحبي الشعر بمديرية سيحوت .