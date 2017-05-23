ردًا على تحذير “المجلس الانتقالي”.. انقطاعات جنونية في كهرباء عدن

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(شبكة الطيف ) ارم نيوز :

شهدت العاصمة المؤقتة لليمن عدن يوم الاثنين انقطاعات طويلة ومتكررة للتيار الكهربائي وصلت الى 20 ساعة .

جاء ذلك عقب يوم واحد من تحذير أصدره “المجلس الانتقالي الجنوبي” من التمادي في العبث بالخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك .

وقال مواطنون في عدن في تصريحات لـ”إرم نيوز”:”إن الكهرباء لم تلبث أن تعمل لساعة واحدة فقط حتى تنقطع مجدداً ولمدة أربع ساعات متواصلة حتى وصل إجمالي عدد الساعات المقطوعة فيها الكهرباء في المدينة يوم الاثنين إلى 20 ساعة “.

وأضافوا أن عدن شهدت يوم الاثنين حراً شديد حيث وصلت درجة الحرارة في حي كريتر الى 39 درجة مئوية، فيما ارتفعت معها نسبة الرطوبة إلى درجات عالية .

وقطع محتجون مساء الاثنين عدداً من شوارع عدن وأضرموا النيران في إطارات مشتعلة احتجاجاً على تردي الكهرباء وانقطاعاتها، وهتفوا بعبارات مناوئة لأطراف في الشرعية وخاصة حزب الإصلاح الإخواني.