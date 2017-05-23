بن بريك: نستنكر تدخلات قطر في جنوب اليمن

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(شبكة الطيف ) وكالات :

انتقد الوزير اليمني السابق هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ما أسماه “التدخل القطري في شؤون جنوب اليمن”، معتبراً أن الدوحة “لم تقدم شيئا للجنوب”.

وقال بن بريك في تغريدة بحسابه في موقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “نستنكروندين بشدة تصرفات قطر وتدخلاتها في شأن الجنوب العربي الضارة بشعبنا، والتي وصلت حد الكذب الصريح والعون للمخربين في حين لم تقدم شيئا للجنوب”.

ووفقاً لمصادر ديبلوماسية خليجية فإن الدوحة جندت آلتها الإعلامية الضخمة، للتشويش على عمل التحالف في اليمن، من خلال تقارير وبرامج تتناوب على الحديث عن تضارب الأجندات السعودية الإماراتية، وهو كلام رد عليه البلدان في أكثر من مناسبة بأن “علاقتهما ذات طابع استراتيجي، لا مجال فيه لمثل هذا التناقض”.

وتلفت المصادر إلى أن الدور القطري المناهض لسياسة التحالف لم يقتصر على الجانب الإعلامي، فقد كان للخدمات التي تمس حياة المواطنين، نصيب من هذه السياسة.

وتشير المصادر في هذا الصدد إلى غياب قطر التام عن مؤتمر المانحين الذي عقد مؤخرًا لدعم اليمن، بينما كانت السعودية والإمارات والكويت كلها حاضرة، إلى جانب العديد من الدول الأجنبية التي تبرعت لدعم الشعب اليمني.