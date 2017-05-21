صحف عربية : بالفيديو.. جنوبيو اليمن يردون بقوة على المشككين في “مليونية عدن” ويقتحمون “تريند” السعودية

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(شبكة الطيف ) ارم نيوز :

دخلت “مليونية” عدن قائمة المواضيع الأكثر تداولا (تريند) على موقع تويتر في السعودية، خلال ساعات من انطلاقها، رغم اهتمام مغردي المملكة الكثر بموضوعات قمم الرياض الجارية في المملكة.

ويراهن النشطاء في جنوب اليمن على “مليونية” عدن اليوم الأحد، للرد على خصومهم المشككين في مدى التفاف الجماهير اليمنية حول المجلس السياسي الجديد الذي شُكّل برئاسة محافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي.

وفي تفاعلهم مع التظاهرة الحاشدة دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر وسمًا تحت اسم ” #مليونيه_٢١مايو_عدن” شهد تفاعلا واسعًا، جعله يدخل قائمة المواضيع الأكثر تداولا في السعودية.

وقال صاحب حساب يدعى، أبو أصيل القعيدي “في تدوينة له أرفق معها مقطع فيديو يظهر جانبًا من الحشد الجماهيري “#مليونيه_٢١مايو_عدن رغم تجاهل كل القنوات من نقل هذه الحشود المزمجرة إلا أن صوتكم سيصل الى العالم رغماً عنهم #المجلس_الانتقالي_الجنوبي يمثلنا”.