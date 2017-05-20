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انطلاق موكب أبناء محافظة المهرة صوب العاصمة عدن للمشاركة في مليونية تأييد المجلس الأنتقالي السياسي الجنوبي

‏23 ساعة مضت -, >محليات

(شبكة الطيف ) المهرة / عماد باحميش :

أنطلق صباح اليوم السبت 20 مايو 2017م موكب ابناء محافظة المهرة صوب العاصمة الجنوبية عدن بمشاركة كافة مديريات المحافظة من مديرية حوف شرقاً الى المسيلة غرباً وذلك للمشاركة في مليونية 21 مايو ذكرى فك الارتباط وتأييداً للمجلس السياسي الجنوبي من أجل أستعادة دولة الجنوب المحتل .

حيث تحرك عدد كبير بمختلف الفئات العمرية من طلاب وناشطين ومواطنين بكافة أطيافهم السياسية من جميع قرى وأحياء مديريات محافظة المهرة البوابة الشرقية للجنوب على متن حافلات نقل كبيرة بموكب جماهيري موحد ومثيير لأول من نوعه ليقولون هانحن قادمون ياعدن من أجل دولة الجنوب الحبيب .

كما يتقدم موكب أبناء المهرة قيادات ومناظلي الحراك الثوري بمحافظة المهرة مرددي الهتافات الثورية المعبره عن المناسبه العظمية رافعين رايات دولة الجنوب .

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