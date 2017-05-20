فريق العين بسيحوت يتغلب على زمالك حساي بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة ودية تعارفية

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(شبكة الطيف ) المهرة / سيحوت / عماد باحميش :

أجريت عصر اليوم الجمعة على ملعب نادي الساحل بسيحوت مباراة ودية حبيه جمعت كلاً من فريق العين بسيحوت بفريق الزمالك بحساي وأنتهت المباراة بفوز فريق العين بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد .

الشوط الأول للمباراة : أنطلقت صافرة حكم المباراة معلنة عن بداية المباراة على ملعب ترابي حيث بدء فريق الزمالك سريعاً بالهجوم طامحاً في تسجيل هدف التقدم ومن ضمن محاولات الزمالك في التسجيل أستطاع الزمالك أحراز هدف التقدم وما زآل الوقت مبكراً لفريق العين حتى يعادل النتيجة وما أن مر على زمن المباراة دقائق معدودة أستطاع فريق العين أحراز هدف التعادل ليعطي الفريق حماساً وأداء أفضل ولم يقف العين عند ذلك الهدف أستمر بالهجوم مستحوذاً على أجواء المباراة والكرة حتى تمكن العين من شق دفاعات الزمالك وهز شباكة مرة أخرى بهدف ثاني وأنتهى الشوط الأول بذلك الهدف بالنتيجة 2 – 1 لصالح العين .

الشوط الثاني من المباراة : نزل فريق الزمالك أرضية الملعب وعينه في تحقيق هدف التعادل والفوز بهذه المباراة أستأنف اللعب ولعب الفريقين بروح رياضية عالية الزمالك الذي يسعى للتعادل والعين يحافظ على مرماه محاولاً في تسجيل المزيد وما أن سيطر العين على الكرة مرة أخرى لم يمهل خصمه الزمالك سوى دقائق معدودة حتى سجل هدفاً ثالثاً عن طريقة حطم آمال الزمالك في الفوز الا أنه لم يقف مكتوف الأيدي زاد فريق الزمالك من رتمه في المباراة بعد أن أحس الفريق بأنه سيخسر مستغلاً ماتبقى من مجريات الشوط الثاني للمباراة الا أن فريق العين حافظ على نظافة شباكة وأبقاها خالية من الأهداف لتنطلق صافرة حكم المباراة معلنة عن أنتهاء الشوط الثاني للمباراة محتسباً النتيجة 3 – 1 لصالح فريق العين .

الزمالك بحساي والعين بسيحوت لعب كل منهما مباراة أخلاقية ساقها اللعب النظيف والروح الرياضة العالية الذي تحلى بها كل الفريقين بعد ما خاضوا مباراة ودية حبيه ممتعة كما حضت المباراة حضور من قبل محبي الرياضة في مديرية سيحوت .

أدار المباراة كلاً من :

حكم الساحة/ سعد عوض السيباني

المساعد الأول/ برك خميس

المساعد الثاني/ مبارك عويض .