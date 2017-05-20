الحشد لمليونية 21مايوتعلن لجنة عن أماكن التجمع والإنطلاق

(شبكة الطيف ) عدن :
تعلن لجنة الحشد لفعالية مليونية الدعم والتأييد لـ #المجلس_الانتقالي_الجنوبي والذكرى الـ23 لإعلان #فك_الارتباط عن أماكن تجمع الحشود في مختلف مديريات العاصمة #عدن ليتم نقلها إلى ساحة الحرية في #خورمكسر وذلك يوم الأحد 21/5/2017 ، وعليها فإن اللجنة تهيب بجماهير شعبنا الجنوبي العظيم وتدعوه للتجمع والإحتشاد عند الساعة 2 ظهراً في الأماكن التالية:
كريتر- التجمع في ساحة التحرير و الاستقلال
التواهي – التجمع في فرزة التواهي
المعلا – التجمع بجانب فندق المعلا بلازا
القلوعة – التجمع في ساحة التحرير والاستقلال
الشيخ عثمان – التجمع في ساحة التحرير والاستقلال
المنصورة – التجمع في ساحة الشهداء
الممدارة – التجمع في فرزة الممدارة
دار سعد – التجمع في فرزة دار سعد ( البريد القديم )
مدينة السلام – التجمع امام مدخل المدينة
المدينة الخضراء – مدخل المدينة
كابوتا – بجانب فرزة كابوتا
مديرية البريقه – التجمع بجانب جامع الفردوس
مديرية الشعب – التجمع امام إدارة شئون الطلاب لجامعة عدن
مدينة انماء – التجمع عند مدخل المدينة مقابل سوق القات
مدينة الشهداء (الصالح سابقاً ) – التجمع على الخط مقابل المدينة
بئر احمد – التجمع في الفرزة
صلاح الدين – التجمع امام مدرسة صلاح الدين على الخط العام
الخيسة – التجمع في فرزة الخيسة
الفارسي – التجمع في فرزة الفارسي
فقم – التجمع في فرزة فقم
عمران – التجمع في فرزة عمران
كما وتتمنى اللجنة من جميع جماهير الشعب الجنوبي المشاركة الفاعلة والحشد الكبير لهذه المليونية لإيصال رسالة شعب الجنوب لكل العالم
#اللجنة_الإعلامية_لمليونية_الذكرى23_لإعلان_فك_الارتباط
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