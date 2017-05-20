الحشد لمليونية 21مايوتعلن لجنة عن أماكن التجمع والإنطلاق

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(شبكة الطيف ) عدن :

تعلن لجنة الحشد لفعالية مليونية الدعم والتأييد لـ #المجلس_الانتقالي_الجنوبي والذكرى الـ23 لإعلان #فك_الارتباط عن أماكن تجمع الحشود في مختلف مديريات العاصمة #عدن ليتم نقلها إلى ساحة الحرية في #خورمكسر وذلك يوم الأحد 21/5/2017 ، وعليها فإن اللجنة تهيب بجماهير شعبنا الجنوبي العظيم وتدعوه للتجمع والإحتشاد عند الساعة 2 ظهراً في الأماكن التالية:

كريتر- التجمع في ساحة التحرير و الاستقلال

التواهي – التجمع في فرزة التواهي

المعلا – التجمع بجانب فندق المعلا بلازا

القلوعة – التجمع في ساحة التحرير والاستقلال

الشيخ عثمان – التجمع في ساحة التحرير والاستقلال

المنصورة – التجمع في ساحة الشهداء

الممدارة – التجمع في فرزة الممدارة

دار سعد – التجمع في فرزة دار سعد ( البريد القديم )

مدينة السلام – التجمع امام مدخل المدينة

المدينة الخضراء – مدخل المدينة

كابوتا – بجانب فرزة كابوتا

مديرية البريقه – التجمع بجانب جامع الفردوس

مديرية الشعب – التجمع امام إدارة شئون الطلاب لجامعة عدن

مدينة انماء – التجمع عند مدخل المدينة مقابل سوق القات

مدينة الشهداء (الصالح سابقاً ) – التجمع على الخط مقابل المدينة

بئر احمد – التجمع في الفرزة

صلاح الدين – التجمع امام مدرسة صلاح الدين على الخط العام

الخيسة – التجمع في فرزة الخيسة

الفارسي – التجمع في فرزة الفارسي

فقم – التجمع في فرزة فقم

عمران – التجمع في فرزة عمران

كما وتتمنى اللجنة من جميع جماهير الشعب الجنوبي المشاركة الفاعلة والحشد الكبير لهذه المليونية لإيصال رسالة شعب الجنوب لكل العالم

#اللجنة_الإعلامية_لمليونية_الذكرى23_لإعلان_فك_الارتباط