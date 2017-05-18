قيادة منتدى طلاب سيحوت الأكاديمي تلتقي مدير صندوق النظافة والتحسين بمحافظة المهرة

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(شبكة الطيف ) المهرة / عماد باحميش :

التقى رئيس منتدى طلاب سيحوت الأكاديمي الأستاذ / جمعان سعيد قحطان بمعية الأمين العام للمنتدى الأستاذ/ علي جمعان الغونة يوم الأربعاء 17مايو 2017 بمدير عام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة المهرة الاستاذ / محمد أحمد عوشن للبحث مع مدير الصندوق عن أعمال تطوعية جديدة .

في بداية اللقاء رحب بن عوشن بقيادة المنتدى مثمناً الجهود الذي بذلها المنتدى خلال الفترة الماضية في خدمة مجتمعهم والقيام بعدد من الأعمال التطوعية بمديرية سيحوت وخص بذكر برنامج مكافحة أشجار السيسبان الذي تشكل ضرراً على المواطن .

هذا وقد أعطى مشروع إزالة شجار السيسبان نسبة نجاح عالية تقدر 80% رغم صعوبة المشروع كونة عملية الإزالة تحتاج الى فترة طويلة حتى يتم التخلص منها وقد أكد بن عوشن على أهمية المشروع وحث على التعاون في هذه البرنامج وذلك من أجل أنجازه على الوجة المطلوب .

ومن جانبة أكد بن عوشن مدير صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة على دعمه لبرنامج مكافحة أشجار السيسبان حسب إمكانية الصندوق كما عبر عن سعادته بهذا اللقاء الذي يصب في مصلحة المواطن و خدمة المجتمع .

كما قدمت إدارة المنتدى كلمة شكر للأستاذ /محمد أحمد بن عوشن على الجهود التي يبذلها في خدمة المحافظة وعلى دعمة ومساندة للمنتدى .

ولقد جاء لقى قيادة المنتدى بمدير مكتب صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة بعد زيارة إدارة منتدى طلاب سيحوت الأكاديمي بعميد كلية التربية الدكتور/ سالم بافطوم وذلك في ضل البحث عن المزيد من الأعمال التطوعية للمنتدى .