علي محسن الاحمر يصرف رتب عسكرية رفيعة لإعلاميين تابعين له

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(شبكة الطيف ) عدن :

كشفت مصادر اعلامية في الرياض عن قيام نائب الرئيس اليمني والقيادي العسكري علي محسن الاحمر بصرف رتباً عسكرية لإعلاميين تابعين له .

وبحسب المصادر فإن الاحمر صرف رتباً عسكرية لــ”25 ” اعلاميا منخرطين فيما يسمى ” رابطة الاعلاميين ” التي تتلقى دعما ماليا من المملكة العربية السعودية.

وأكد الاعلامي احمد الزرقة – مدير قناة بلقيس التابعة للقيادية بحزب الاصلاح توكل كرمان، أن نائب الرئيس علي محسن يصرف رتب عسكرية لخمسة وعشرين من اعضاء رابطة الاعلاميين في الرياض التي يرأسها فهد طالب السرفي بناء على رفع وزير الدولة عثمان مجلي.

واضاف الزرقة في منشور له على صفحته بالفيس، “في الوقت الذي يقاتل فيه الابطال الحقيقين في الجبهات بدون مرتبات يتم صرف الرتب العسكرية لعيال المسئولين ولكتائب المفسبكين ..”.

واختتم منشوره بالقول: ” ممارسات فاسدة لا تقل سوء عم ممارسات الانقلابيين الذين صرفوا الرتب العسكرية للاطفال والقتلة واللصوص .. “

يافع نيوز