أختتام برنامج روافد لمناصري التنمية الريفية لــ 52 متدرب ومتدربة

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(شبكة الطيف ) المهرة / عماد باحميش :

أختتم الصندوق الأجتماعي للتنمية يوم الأثنين 15/5/2017 دورة روافد لمناصري التنمية الريفية في محافظة المهرة والذي أستمرت 14 يوم في مدرسة عائشة في عاصمة المحافظة الغيضة .

أستهدفت البرنامج التدريبي 52 متدرب منهم 27 بنت و 25 شاب من كافة مديريات المحافظة كما قام المتدربين خلال فترة التدريب بعمل عدد من المبادرات الشبابية التطوعية منها التبرع بـ 75 الف ريال لصالح مرضي الغسيل الكلوي و 40 الف لصالح مريضه تحتاج لعمليه و 35 لصالح 7 أشخاص مرضى بفشل كلوي على كل شخص 5000 ريال وكذلك أكثر من 30 وجبه غذائية لصالح مرضى الفشل الكلوي والمهمشين .

كما هدفت الدورة من أجل تعريف المتدربين المفاهيم والقضايا التنمويه والاعمال الانسانيه ليكونوا رافد لمحافظة المهرة في العمل الأنساني والتنموي .

وفي كلمة القاها وكيل المحافظة الأستاذ/ سعيد سعدان الجدحي في ختام البرنامج الذي أقيم في قاعة كلية التربية بحافظة المهرة أكد فيها بأن الرهان الحقيقي يقع على الشباب المهري الإيجابي والفعال والمناهض للظواهر المخلة والتعصبات بجميع انواعها وإن تلقي الشباب مفاهيم وقضايا في مجال التنمية الريفية لاشك أنه سيخلق جيل قادر على الدفع بعجلة التنمية الريفية والتوعية وذلك من خلال ما تلقوه من معارف ومفاهيم تنموية سيساهم في رفع المستوى التنموي في محافظة المهرة مقدماً شكره للصندوق الإجتماعي للتنمية الذي ينفذ هذه الدورات التدريبية التأهيلية الذي يعمل على تخريج شباب مدرك بقضايا التنمية الريفية .

ومن جانبة القى المهندس/ محمد الديلمي مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا كلمة أظهر فيها اهم أعمال الصندوق في المحافظة وقد وضح من خلالها عن هدف الصندوق في دعم برنامج روافد لمناصري التنمية الريفية وكذلك دعم الأرياف بمشاريع تعليمية وخدمية .

هذا وقد بيّـن الأستاذ/ عبدالله الحسني مشرف برنامج روافد في كلمة القاها في الأختتام كيفية التعامل مع المتدربين وإيصال المعلومات لهم من خلال الوسائل والأساليب التدريبية المتنوعة وأن هذه الدورة هي دفعة التميز بما تتضمنه من كوكبة متميزة من الشباب الطموح الذين سينقلون مفاهيم التنمية التي تلقوها خلال فترة البرنامج ويطبقونها على أرض الواقع ، هذا وقد عبر المتدربين عن مدى أستحسانهم عن الدورة وأثنوا فيها القائمين على برنامج روافد الذي يمثل لهم قيمة علمية وعملية كبيرة ، وإنهم من خلال البرنامج سيكونون عوناً ودعماً للقضايا التنموية الريفية جاء ذلك في كلمة القاها بالنيابة عنهم زميلهم المتدرب/ محمد عبدالعزيز .

حضر حفل الاختتام الدكتور/ سالم بافطوم عميد كلية التربية بالمهرة والأستاذ/ سمير مبخوت هراش مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ، والدكتور عادل معيلي نائب عميد كلية التربية بالمهرة ، وجمع من المعلمين والأكاديميين .