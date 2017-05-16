بعد اصدار فتاوي اباحت ددماء أهالي الجنوب كاتب يمني يدعو لقتال الجنوبيين دفاعا عن الوحدة اليمنية

شاركها

tweet



(شبكة الطيف ) عدن

دعا كاتب يمني معروف اليمنيين كافة الى القتال دفاعا عن الوحدة اليمنية وذلك بعد اكثر من ٢٣ عام على صدور فتوى دينية اباحت دماء اهالي الجنوب خلال حرب صيف ١٩٩٤.

واطلقت الدعوة الضمنية من قبل الكاتب اليمني مروان الغفوري الذي اكد ان هناك اناس مستعدون للقتال دفاعا عن الوحدة اليمنية.

وكتب الغفوري منشورا على صفحته بالفيس بوك قائلا :” زي ما في ناس تعتقد أنها تملك الحق في الانفصال

في ناس تعتقد إنه محدش يملك الحق في الانفصال

وزي ما في ناس مستعدة تقاتل دفاعا عن الحق في الانفصال

في ناس مستعدة تقاتل ضد ما تعتبره حقاً زائفاً

وزي ما في ناس تعتقد إن الجنوب ألحق باليمن قبل أربعين سنة

في ناس تعتقد إن الجنوب جزء من اليمن من آلاف السنين

وزي ما في ناس ترى مصلحتها في الانفصال

في ناس تعتقد أن مصلحتها في منع الانفصال

وزي ما في ناس تعتقد إن حياتها ستكون أفضل لو حدث الانفصال

في ناس تعتقد إن حياتها متعلقة بمنعه من الأساس

وزي ما في ناس تقول سنحقق الانفصال بالدم

في ناس تقول سنحمي الوحدة بالدم

إلخ إلخ..

هذا هو التاريخ، وذلك هو الكائن البشري، وهكذا تنشأ الحروب، ولذلك اخترعت المقابر.

الأحمق هو من يعتقد إن مثل هذه الكتابة هي دعوة للحروب.

إذا لم تشبعوا موتاً فأنتم قد عرفتم الطريق إلى مزيد من الموت.

عدن الغد |