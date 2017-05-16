البيان الصادر عن المسيرة المؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي

شاركها

tweet



(شبكة الطيف ) شبوة

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن مسيرة جماهير محافظة شبوه لتاييد المجلس الانتقالي الجنوبي والمحافظ أحمد لملس والتحالف 16 مايو 2017م

ياجماهير محافظة شبوة الابية ايها الاحرار من آباء ورفاق درب الشهداء

اننا اليوم نحتشد في عاصمة محافظة شبوة الابية لنعبر عن شكرنا للتحالف العربي ولصناع عاصفة الحزم واعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وللتعبير عن تاييدنا للمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة اللواء القائد عيدروس قاسم الزبيدي ومساندة موقف محافظ شبوة أحمد حامد لملس عضو المجلس الانتقالي

اننا في شبوة والجنوب نؤكد اننا حلفاء للتحالف العربي وشركاء في معركة العزة والكرامة وسنمضي مع التحالف العربي في مكافحة الارهاب وانهاء الانقلاب والقضاء على المد الايراني وتامين الاقليم العربي من اي تهديدات.

ان اعداء الجنوب لا يريدون للجنوب تمثيل ولا يرغبون بان يكون الجنوب ند في التفاوض كما هي الحقيقة ان رجال الجنوب كانوا كذلك في ميادين الحرب والتضحيات

أيها الاخوة

ان المجتمع الدولي والاقليم والساسة الشمالين كانو يؤكدون ان الجنوب لا يوجد له حامل سياسي واحد وهذا ما يعيق حل القضية الجنوبية . وقد اصبح اليوم الجنوب موحد في الشارع وفي ميدان المعركة في حامل سياسي واحد يمثل الجنوب فانه قد أنهى كل المخاوف التي تطرح حول الجنوب ابتداء من التمثيل ودخوله عضوا فاعل في التحالف العربي.

وعليه فاننا هذه الجماهير المحتشدة تؤكد على التالي

نؤكد على الاتي:

1- ندعم ونؤيد المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلنه اللواء القائد عيدروس قاسم الزبيدي وان المجلس الانتقالي هو الممثل لقضيتنا في المحافل الدولية وأي مفاوضات قادمة لتقرير مصير الجنوب كما نؤكد وقوفنا الى جانب عضو المجلس الأخ محافظ المحافظة احمد حامد لملس لما يتعرض له من ضغوط لثنيه عن الموقف المشرف الذي اتخذه لخدمة فضيتنا الجنوبية العادلة

2_ نؤكد بأننا ليس ضد شرعية الرئيس هادي طالما والحرب لم تنتهي بعد ونحن شركاء فيها ضمن التحالف العربي ضد المد الإيراني ومليشياته الانقلابية وشركاء في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله.

3_ ان من حق الجنوب ان يتوحد في القرار والقيادة ومن حقه ان يجلس ممثلوه على طاولة المفاوضات الدولية كونه كان دولة معترف بها شعبا وأرضا وهوية.

4- ان الجنوب دخل الحرب مع التحالف دفاعا عن الدين والعرض والهوية ولا يقبل الكيل بمكيالين سواء أكان ذاك من الشرعية أو من التحالف.

5- نطالب التحالف البدء بمعركة تحرير ببحان المحتلة من قبل مليشيا الحوثي وعفاش ودعم جبهاتها المشتعلة.

6- ندعو كل أبناء شبوة للمشاركة الفاعلة في مليونية 21 مايو 2017م المقبل في العاصمة عدن.

صادر عن اللجنة التنسيقية للحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة شبوة

وكل هذه الجماهير المحتشدة.

عتق شبوة

16 مايو 2017م