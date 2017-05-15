مصدر مقرب من ” ولد الشيخ ” ينفي ما نشرته مواقع اخبارية يمنية عن رفضه للمجلس الانتقالي الجنوبي

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(شبكة الطيف ) عدن :

نفى مصدر دبلوماسي مقرب من المبعوث الاممي الى اليمن ” اسماعيل ولد الشيخ ” ما نسبت اليه من اخبار نشرتها مواقع اخبارية يمنية حول رفضه للمجلس الانتقالي الجنوبي.

واستغرب المصدر انجرار مواقع عربية خلف الخبر المنشور بمواقع يتابعة للإخوان المسلمين، واصفاً الخبر بــ” المكذوب ” ولا اساس له من الصحة،

واكد المصدر، ان ولد الشيخ وسيط لتحقيق السلام فقط، ومهمته تقريب وجهات النظر بين جميع الاطراف وليس خصم لأي طرف كان.

وكانت نسبت مواقع اخبارية تابعة للإخوان المسلمين خبراً ملفقاً حول اعلان ولد الشيخ رفضه للمجلس الانتقالي الجنوبي المعلن في عدن، وهو الخبر الذي نفاه ولد الشيخ واعتبره كاذباً.

ودأبت وسائل اعلام تابعة لمليشيات الانقلاب وحزب الاصلاح الاخواني الى نشر تصريحات كاذبة وملفقة استهدفت عدد من الشخصيات والمسؤولين والقيادات المحلية والخارجية.