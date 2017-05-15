إزالة ورم سرطاني يزن“30 كيلو جرامات”من مريض في مستشفى الريادة الدولي بعدن

شاركها

tweet



(شبكة الطيف ) عدن/ رعد الريمي

نجح أطباء بمستشفى الريادة الدولي بمحافظة عدن من إنقاذ مريض يبلغ من العمر 45 سنة من ورم سرطاني بعملية جراحية استغرقت 3 ساعة تم خلالها استئصال ورم سرطاني بحجم “30 كليو جرامات من منطقة البطن .

وأوضحت مصادر مطلعة أن أطباء في مستشفى الريادة الدولي أجروا صباح اليوم الأحد إزالة و استئصال أكبر ورم سرطاني في محافظة عدن واليمن يبلغ “30 كيلو جرامات”،وبحسب المصادر فإن المريض (م. ع) البالغ من العمر (45)عاما كان يعاني من ورم سرطاني في بطنه حيث قدم إلى المستشفى لإجراء عمليه استئصال لهذا الورم .

وأكدت المصادر أن العملية كانت صعبه جدا وتتطلب تركيز عالي حيث يظهر في الصور مجموعة من الأطباء يقومون بإجراء العملية الجراحية له لإزالة الورم من بطن المريض يزن قرابة “30 كيلو جرامات”.

وأضافت المصادر أن الورم أشرف على إزالته واستئصاله كادر طبي مؤهل يتمتع ببراعة تكون من الدكتور محمد اشرف توفيق مصري الجنسية ومن المساعدة الفني للعمليات أسامة الدرويش وبمساعدة المخدر الدكتور فاروق امينوف بالإضافة إلى طاقم العمليات المرافق والذي أسهم تواجده الجيد في نجاح العملية والمكون كلاً من اشرف عبدالجليل، عبدالسلام محمد، صابر محمد ، جوليا جعفر.

وأكدت المصادر أن المريض يتمتع الآن بصحة جيدة بعد إزالة الورم السرطاني ويرقد حاليا في المستشفى لاستكمال بقية العلاج بعد نجاح العملية التي وصفت بالخطرة وذات الصعوبة البالغة مثمنة المصادر الجهود الكبيرة التي بذلتها مستشفى الريادة الدولي في إنجاح هذه العملية التي وصفت بإزالة أكبر ورم في محافظة عدن واليمن.

جدير بالذكر أن مستشفى الريادة الدولي من المستشفات الرائدة في محافظة عدن الكائن في خط التسعين بجانب معسكر الدفاع ، والذي أفتتح حديثا ويحوي على مختلف التخصصات الطبية والصحية في المستشفى الذي يتولى إداراتها كادر طبي أجنبي وعربي ويمني متخصص تم اختياره بعناية فائقة ليقدم أرقى الخدمات لسكان عدن والمحافظات المجاورة لها.

هذا وتضم مستشفى الريادة عدد من التخصصات الطبية والصحية في المستشفى منها وحدة مناظير الجهاز الهضمي والتنظير للقنوات المرارية ومركز عيون متكامل وكافة التخصصات الطبية الأخرى إلى جانب غرف عمليات مجهزة بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية وغرفة عناية مجهزة على أحدث مستوى، مشيرة إلى إمكانية الاستفسار والاستعلام على خدمات المستشفى على الرقم 02/300333 .