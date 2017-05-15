المحافظ الخبجي يدشن حلمة نظافة بمديريتي الحوطة وتبن

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(شبكة الطيف ) لحج – خاص:

دشن محافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي اليوم حملة النظافة في مديريتي تبن والحوطة تحت شعار ( صحتي في نظافة مدينتي ) بدعم وتمول الهيئة الطبية الدولية وتستمر ثمانية أيام.

وفي التدشين ثمن الخبجي الدور الذي تلعبه الهيئة الطبية الدولية واسهامها في دعم صندوق النظافة بالمحافظة ليتمكن من اداء عمله بالشكل الصحيح ورفع مخلفات القمامة من شوارع وازقة مديريتي تبن والحوطة وإظهار الوجه الحقيقي للمديريتين .

وأكد، ان هذه الحملات ليست بديلا عن عمل الصندوق الاساسي وانما هي لفتة دعم من المنظمات والهيئات في اطار عملها المجتمعي وهو عمل يستحق منا كل التقدير والاحترام .

وشدد المحافظ الخبجي ان على قيادة الصندوق الاستفادة من هذه المشاركة المجتمعية وبذل الجهود للحفاظ على استمرارية العمل خاصة وان فصل الصيف يحمل الكثير من الأوبئة الناتجة عن تكدس القمامة وان وضع المواطن في المحافظة لا يحتمل معاناة اكثر. ووجب الاستمرار والمتابعة وعدم تسويف الامور التي لا تغني ولا تسمن من جوع .