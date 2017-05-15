قائد المنطقة الأمنية الثامنة ومدير الشرطة يتفقدان سير الامتحانات بمدارس مديرية البريقة

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(شبكة الطيف ) عدن : خاص

قاما صباح يوم أمس الأحد العقيد علي صالح الشعيبي قائد المنطقة الأمنية الثامنة و النقيب صالح لحمان باعوضه مدير شرطة البريقة بالنزول إلى عدداً من المدارس بمديرية البريقة لتفقد سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني في المرحلة الإعدادية..

وكان في استقبالهم مدير مدرسة المسيلة الإعدادية وعدداً من المعلمين ومن ثم توجها إلى مدرسة 26 سبتمبر للبنات وكانت في استقبالهم وكيلة المدرسة..

وخلال الزيارة قام الشعيبي وباعوضه بشكر الطاقم التربوي على كل ما يبذلونه لأجل التعليم وتشجيع الطلاب وحثهم على الجد والمثابرة، مؤكدين لهم وقوفهم إلى جانبهم وتأمين سير عملية التعليم، ومشيرين أنه سبق وقد ان قاموا بإنزال رجال الأمن لحراسة وحماية المدارس والطلاب كما هو جلي أمامهم..

وهذا وقد عبرت الإدارات والمعلمين والطلاب عن ارتياحهم وشكرهم لرجال وقيادة الأمن ممثلة بمدير أمن العاصمة عدن اللواء/ شلال علي شائع، وكذا لقائد المنطقة الأمنية الثامنة ومدير شرطة البريقة وكل الضباط والجنود ..