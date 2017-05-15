شباب وطلاب منظمة اشتراكي عدن يستنكرون عملية اغتيال الناشط السياسي أمجد عبدالرحمن محمد

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(شبكة الطيف ) عدن :

تدين وتستنكردائرة الشباب والطلاب بمنظمة الحزب الاشتراكي م/عدن العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت الناشط السياسي أمجد عبدالرحمن محمد- رئيس نادي الناصية الثقافي- الذي تعرض لعملية اغتيال غادرة فارق على إثرها الحياة ، نفذها مسلحين مجهولين في وقت متأخر من مساء أمس الأحد الموافق 14 مايو 2017م بمديرية الشيخ عثمان.

إن هذه الأعمال البربرية والجهات التي تقف خلفها لا تؤمن بقيم الحرية و المحبة والتسامح ، تلك القيم النبيلة التي كان يمثلها الشهيد أمجد عبدالرحمن في حياته، فهؤلاء هم أعداء الإنسانية لأن رصاصات غدرهم دوما” لا تتوجه إلا لحملة رسائل السلام وقيم المحبة .

ففي الوقت الذي نستهجن ونستنكر هذه العملية الإرهابية إلا إننا نؤكد بأن مثل هذه الأعمال لن تثنينا عن مواصلة نضالنا مع شعبنا الجنوبي البطل حتى يتحقق حلم أبناء الجنوب المتمثل بحق تقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية على كامل التراب الجنوبي.

إن شباب وطلاب اشتراكي عدن يطالبون السلطات الأمنية في المحافظة بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع جراء ما اقترفوه. وفي الختام نتقدم بخالص تعازينا الصادقة إلى أسرة وذوي ومحبي الشهيد أمجد وإلى أعضاء نادي الناصية الثقافي سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمه وعظيم الغفران وأن يسكنه فسيح الجنان.

صادر عن/

دائرة الشباب والطلاب

بمنظمة الحزب الاشتراكي م/عدن

بتاريخ 15 مايو 2017م