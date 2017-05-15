لأول مرة في المهرة مجموعة ترابط للعمل التطوعي تقيم الماراثون الفردي للأعب/ السعيدي

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(شبكة الطيف ) المهرة / عماد باحميش

برعاية مجموعة ترابط الشبابية للعمل التطوعي بمحافظة المهرة أقيم اليوم الجمعة 12/5/2017 الماراثون الفردي للرياضي / بشير صالح السعيدي من الغيضة الى منطقة ضبوت بمسافة ٤٠ كيلو .

حيث أنطلق اللاعب السعيدي في أجواء عصرية جميلة في تمام الساعة الرابعة عصراً من امام المؤسسة الاقتصادية اليمنية وخاض السباق الجري بعزم وقوة وتحمل وحماس وذلك من أجل بلوغ الرقم القياسي وأنهى سباقة في الساعة التاسعة والنصف بعد أن قطع مسافة طويلة وقدرها 37 كيلو من منطقة أنطلاقة ووصلاً بمنطقة ضبوت .

ولقد أتى هذه السباق من أجل تشجيع المواهب الرياضية خاصة الرياضيين في مجموعة ترابط وكذلك تشجيع موهبه الجري لقطع مسافات طويله للبلوغ الى الرقم القياسي .

يعتبر الماراثون اختبار التحمل في رياضة ألعاب قوى وهو سباق في الجري لمسافات طويلة والقيام بمثل هذه السباقات والأشتراك فيها بين الحين والآخر قد يكون تجربة مفيدة جدًا لصحة الجسم والقلب وفرصة جدية لاكشاف مدى قوة وتحمل جسمك وهو يعتبر جزء من الألعاب الأولمبية .

كما يعد هذه السباق الذي اقامة مجموعة ترابط لأول مرة في المهرة من ضمن الأنشطة التي تقيمها المجموعة ترابط للعمل التطوعي من هذه العام .